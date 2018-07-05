GAZİANTEP:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 13:21

Habeş Kanyonu’nda kartpostallık görüntüler

Yılın her mevsiminde insanlara tabiatın ayrı güzelliklerini sunan Habeş Deresi kanyonunun çevresindeki manzaralarının suya yansımasıyla kartpostallık manzaralar oluşturuyor.Gaziantep’in Araban ilçesi sınırları içerisinde Habeş Deresi...

Habeş Kanyonu'nda kartpostallık görüntüler
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Yılın her mevsiminde insanlara tabiatın ayrı güzelliklerini sunan Habeş Deresi kanyonunun çevresindeki manzaralarının suya yansımasıyla kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Gaziantep’in Araban ilçesi sınırları içerisinde Habeş Deresi kanyonundaki dağlarının arasından süzülerek akıp geçerek Fırat Nehri ile birleşen, çevresindeki dağların ve manzaraların suya yansımasıyla görsel şölene dönüşen kartpostallık manzaralar göz kamaştırıyor. Manzaralar, Habeş Deresi kanyonunda süzülerek Fırat Nehri’ne dökülen suyla yansıyarak kartpostallık manzaralara neden oluyor.

Habeş Kanyonuna tüm güzelliği ile ziyaretçilerini bekliyor
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