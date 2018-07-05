Habeş Kanyonu’nda kartpostallık görüntüler

Habeş Kanyonuna tüm güzelliği ile ziyaretçilerini bekliyor

Gaziantep’in Araban ilçesi sınırları içerisinde Habeş Deresi kanyonundaki dağlarının arasından süzülerek akıp geçerek Fırat Nehri ile birleşen, çevresindeki dağların ve manzaraların suya yansımasıyla görsel şölene dönüşen kartpostallık manzaralar göz kamaştırıyor. Manzaralar, Habeş Deresi kanyonunda süzülerek Fırat Nehri’ne dökülen suyla yansıyarak kartpostallık manzaralara neden oluyor.

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