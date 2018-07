Hasan Kalyoncu Üniversitesi A Plus Üniversite Oldu

UniAr tarafından 26 bin öğrenci görüşü alınarak gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) raporuna göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), vakıf üniversiteleri arasında geçen yıla oranla yükselerek ilk dokuzda yer aldı.

Üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli uluslararası bir üniversite olma yolunda bir yol gösterici olması açısından yapılan araştırmalarda üniversiteler ayrı ayrı kategorilerde sıralandı.

HKÜ En iyi üniversiteler arasında dokuzuncu sırada

UniAr’ın kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından açıklanan ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin de yer aldığı listeye göre HKÜ, üniversitelerin genel memnuniyet sıralamalarında 172 üniversite arasında 15. sırada yer alırken, 64 vakıf üniversiteleri arasına ise dokuzuncu sırada girdi.

26 bin öğrenci görüşü alındı

Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin üniversitelerinden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri öğrencilerin tatminkarlık düzeylerine göre sıralamak amacıyla yapılan araştırmalarda, 109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere 172 üniversitede öğrenim gören yaklaşık 26 bin öğrencinin görüşü alındı.

Araştırmada üniversiteler, öğrenme deneyimi, yerleşke ve yaşamın doyuruculuğu, akademik destek, öğrenme imkanı, kişisel gelişim ve kariyere olan katkısı, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet gibi birçok konuda değerlendirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi A+ Üniversite

Sıralamada üniversitelere “A+, A, B, C, D ve FF” gibi notlar verildi. En yüksek memnuniyet oranına sahip üniversiteler A+, en düşük olanlar ise FF aldı. Araştırma 172 üniversiteden 17’sinin A+ seviyesinde öğrencilerinin beklentilerini üst düzeyde karşılayabildiğini gösterdi. HKÜ ise “Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu”, “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” konularında A+ ve genel konularda ise A üniversite olarak değerlendirildi.

“Üniversitemiz her yıl kendini geliştirmeyi sürdürüyor”

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Açıklanan rapor bizleri memnun etti. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl açıklanan sıralamada da yükseldi. Biz yenilikçi, girişimci ve proaktif bir üniversiteyiz. Kuruluşundan bu yana yaptığı atılımlar ve geliştirdiği projelerle üniversitemiz her yıl kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Öğrencilerine sunduğu;fiziksel, sosyal, bilimsel ve kültürel imkanlar ile söz konusu sıralamaya girmemizi sağlayan ve her zaman çalışmalarıyla yükselişini sürdüren üniversitemiz çalışanlarına ve mütevelli heyetimize emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Üniversitemizin önümüzde ki yıllarda daha çok çalışıp bu ivmeyi arttıracağına ve daha üst sıralarda yer alacağına olan inancım sonsuzdur” diye konuştu.