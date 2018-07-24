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24 Temmuz 2018 Salı 10:50

Hatem çalışanlarına kişisel gelişim eğitimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (GASMEK) içerisinde yer alan İş ve Sosyal Hayatta İletişim konulu kurs, GASMEK işbirliğinde Özel Hatem Hastanesinde gerçekleştirildi.Hastanenin çeşitli birimlerinde görev...

Hatem çalışanlarına kişisel gelişim eğitimi
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (GASMEK) içerisinde yer alan İş ve Sosyal Hayatta İletişim konulu kurs, GASMEK işbirliğinde Özel Hatem Hastanesinde gerçekleştirildi.

Hastanenin çeşitli birimlerinde görev yapan personellerin katıldığı eğitimde GASMEK eğitimcisi Serda Aslan, " Kişisel gelişim ,insanı sosyal hayatında iş hayatında ,özel hayatında etkili, verimli, güçlü kılarak hayatına yön vermeyi amaçlar. Kişi bunu ancak farklı öğrenmeler gerçekleştirerek yapar. Bu öğrenmeler arasında etkili kurduğu takdirde yaratıcı düşünme becerisi kazanabilir. kişisel gelişim ile bu amaç doğrultusunda , kişi ilişkileri güçlendirip geliştirerek yapılandırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Eğitimden çok memnun kaldıklarını belirten Hatem Hastanesi çalışanları, desteklerinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

30 personelin katılımıyla gerçekleşen eğitim bitiminde yapılan sınavda tüm katılımcılar başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı.
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