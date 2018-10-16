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16 Ekim 2018 Salı 10:39

Hatem’den pembe farkındalık

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Özel HatemHastanesi doktor, hemşire, yönetici ve çalışanlar bir araya gelerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.Meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Hastane çalışanları ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır...

Hatem'den pembe farkındalık
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Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Özel HatemHastanesi doktor, hemşire, yönetici ve çalışanlar bir araya gelerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Hastane çalışanları ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır ‘ mesajı içeren tişörtler giydiler. Hastaneye gelen hastalara pembe fiyonklar takılarak farkındalık oluşturuldu. Pembe balonlarla süslenmiş stantta meme kanserİ hakkında bilgilendirici broşürler hastalara dağıtılarak meme kanseri hakkında bilgiler verildi.

Dünyada kadınlarda görülen en sık kanser türü meme kanseridir. 8 kadından biri meme kanseri ile karşı karşıyadır.Erken tanı sayesinde meme kanserinin yol açabileceği sorunların büyük bir bölümü çözümlenebilmekte, yaşam süresi ve kalitesi önemli ölçüde arttırılabilmektedir.
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