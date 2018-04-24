Hayvanat Bahçesi’nde 23 Nisan rekoru

Dünya’nın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü, Türkiye’nin ise en büyüğü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, dün tarihi günlerinden birisini yaşadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaretçi...

Dünya’nın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü, Türkiye’nin ise en büyüğü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, dün tarihi günlerinden birisini yaşadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşayan Hayvanat Bahçesi, adeta doldu taştı.

7’den 70’e herkesin akın ettiği Hayvanat Bahçesi’nde ailesiyle güzel bir gün geçiren Gaziantepliler, rekor kırdı. 55 bin ziyaretçi ağırlayan Hayvanat Bahçesi, çocukların eğlence merkezi oldu. Gazianteplilerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler, hayvanat bahçesinin girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kalabalığa rağmen aileleriyle hayvanat bahçesine giren çocuklar, zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, deve kuşu, zebra ve flamingo gibi hayvanları görebilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Şehir içinden ve şehir dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlamanın gururunu yaşayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ni gezen aileler, geniş bir araziye kurulu hayvanat bahçesinde binlerce çeşit hayvanın olduğunu bildirdi. Aileler, çocuklarıyla birlikte güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını düşünerek Hayvanat Bahçesi girişlerini ücretsiz yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Fok balığından Fatma Şahin’e çiçek

Tüp bebek yöntemiyle Dünya’ya gelen ilk fil olan “Gabi”nin 13’üncü yaş gününü kutlamak amacıyla Hayvanat Bahçesi’ne giden Başkan Şahin, Hayvanat Bahçesi’nin maskotu Can’ı kucağına aldı, kuzu ve tavşan sevdi. Öte yandan Fok Evi’nde düzenlenen fok gösterisini izleyen Şahin’e, özel eğitimli fok balığı, çiçek verdi.

Yetkililer, 2017 yılında Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni 3,5 milyon kişi ziyaret ettiğini, bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hediye ettiği aslanlarla 4,5 milyon kişinin hayvanat bahçesini ziyaret edeceğini tahmin ettiklerini bildirdi.