HKÜ 4 farklı ilde 4 eğitim fuarına katıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), “Eğitimin Hayat Boyu Seninle” sloganı ile Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen "Üniversite Eğitim Tercih Fuarları kapsamında Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin fuarlarına katıldı

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’de düzenlenen eğitim ve tercih günleri fuarına katılan HKÜ, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuarlara ekiple beraber katılan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Arıöz, üniversite adayı öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunurken öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerle birebir görüşen Arıöz, merak edilen konularda öğrencilere önemli bilgiler verdi. Her yıl yenilenen tanıtım materyalleri ile ziyaretçilerin dikkatlerini çeken HKÜ, fuara katılan öğrencilerin ve öğretmenlerin uğrak noktası oldu. Eğitim ve tercih fuarına gelen üniversite adayları, akademisyenler ile yüz yüze görüşerek, fakülteler, yüksekokullar, bölümler, kontenjanlar, burslar, indirimler, derece bursları, uluslararası değişim programları, yurt dışı eğitim olanakları,çift anadal, yandal, yatay/dikey geçiş gibi konularda önemli bilgiler edinmenin yanında merak ettikleri konular hakkında da detaylı bilgiler aldı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi standını ziyaret eden aday öğrenciler,tanıtım ve tercih fuarlarından memnun kaldıklarını belirterek, “Bu tarz fuarlar yapıldığı için çok şanslıyız. İstediğimiz üniversiteler hakkında detaylı bilgiler alabiliyoruz. Çeşitli üniversiteler fuara katılmış durumda. Bizler burada üniversiteleri birçok konuda kıyaslayarak bir nevi tercihlerimize karar vereceğiz. Fuarda tanıtım materyalleri ve destekleriyle aktif bir standa sahip Hasan Kalyoncu Üniversitesi hakkında da detaylı bilgiler öğrendik. Hasan Kalyoncu Üniversitesinin özel tasarımlı standını, stant görevlilerinin destekleri ve tanıtıcı materyallerini çok beğendik” dedi.