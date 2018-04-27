HKÜ’de "Kariyere Adım Adım" konulu program

Hasan Kalyoncu Üniversitesi(HKÜ) Kariyer Merkezi,öğrencilerin kariyer yolculuklarında karşılaşabilecekleri durumlarla önceden yüzleşmelerini sağlayarak geleceklerine yön vermelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Kariyere Adım Adım" isimli program düzenlendi.

Öğrenciler için HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde “Kariyer Şöleni” düzenleyen Kariyer Merkezi öğrencileri iş dünyasından önemli isimlerle bir araya getirdi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Arıöz yaptı. Kısa sürede alt yapı çalışmalarını tamamlayan ve gelişmeye devam eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin 3. Nesil Üniversite olma yolunda çalışmalar yürütmeye devam ettiğini ifade eden Arıöz: “Hasan Kalyoncu Üniversitesi ezbere dayalı eğitimden çok proje odaklı eğitim modelini uygulamayı tercih etmektedir. Bu nedenle CO-OP uygulamamız ile öğrencilerimizi iş dünyasına hazırlıyoruz. Kariyer merkezimizde öğrencilerimizin kariyer planlamalarına büyük destek vermekte onlar için yıl içinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Günümüz iş dünyasında iletişimi güçlü, kendini iyi ifade edebilen, ekip çalışmasına uygun, bilgiyi yönetebilen adaylar tercih edilmektedir. Bu yüzden öğrencilerimizin düzenlediğimiz bu etkinliklere aktif katılım göstermesi ve kendilerini geliştirmeleri çok önemsiyoruz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından HKÜ İletişim Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rengin Gül Küçükerdoğan “Etkili İletişim”, İzgören Akademi’den Ece Üvey “Profesyonel Hayatta Kişşisel İmaj”, İGA İşletme CEO’su Kadri Samsunlu “Kariyer Serüveni” ve Kalyon Holding İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Sever Kalkan da “Kariyer Yönetimi” konulu sunumlarını yaptılar. Alanında uzman kişi ve kuruluşları öğrencilerle bir araya getiren program soru-cevap şeklinde devam ettikten sonra plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.