Hokey Milli Takımından önemli bir başarı daha

Konya’da düzenlenen EuroHockey U18 Kızlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonası Championships 3’e katılan Türkiye Milli Takımı, erkekler kategorisinde ikinci olarak Championships 2’ye yükseldi.

Türkiye Hokey Federasyonu’nun ev sahipliğinde Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında düzenlenen EuroHockey U18 Kızlar & Erkekler Avrupa Şampiyonası Championships 3 sona erdi.

Kızlarda, Milli Takımımız ile birlikte Hırvatistan, İsviçre ve Ukrayna’nın katıldığı şampiyonada erkeklerde, Macaristan, Finlandiya, Ukrayna, Litvanya, Hırvatistan ve Milli Takımımız mücadele etti. Kızlarda İsviçre şampiyon olurken, Ukrayna ikinci, Hırvatistan ise üçüncü oldu. Milli takımımız kızlar kategorisinde turnuvayı dördüncü olarak tamamladı. Erkekler kategorisinde ise Ukrayna şampiyon olurken Milli Takımımız ikinci oldu. Bu sonuçla birlikte Milli Takımımız Championships 2’ye yükselerek ülkemiz hokey sporunda önemli bir başarıya daha imza attı.

Erkekler üst lige çıktı

Şampiyona’dan sonra yapılan kupa töreninde Kızlarda dereceye giren İsviçre, Ukrayna ve Hırvatistan’a madalya ve kupalarını Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ile Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel tarafından verildi.

Erkekler kategorisinde yapılan şampiyonluk seramonisinde şampiyon olan Ukrayna’nın kupa ve madalyalarını Türkiye Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan ve Konya ASKF Başkanı Remzi Ay, ikinci olan milli takımımızın kupa ve madalyalarını Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ile Hokey Federasyonu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Kurul Başkanı Ali Babat, üçüncü olan Hırvatistan’ın kupa ve madalyalarını Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yaman ve Hokey Federasyonu Başkan Yardımcısı Caner Erim verdi.

Başarılı Organizasyon

Kupa töreninin ardından bir açıklama yapan Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan, Türkiye’nin son yıllarda Hokey alanında önemli uluslar arası başarılara imza attığını söyledi. Karakan, Türkiye olarak güzel bir organizasyonu daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “U18 Erkek Milli Takımımızı kutluyorum. Ülkemizin adını Championship 2’ye yazdırdı. Ev sahipliğimiz açısından muhteşem bir organizasyon gerçekleştirdik. Avrupa’dan gelen yetkililer de bunu ifade ettiler. Şimdi önümüze bakma zamanı. Her şampiyonadan sonra olduğu gibi bu şampiyonadan da dersler çıkarıp bizi daha ileri götürecek kazanımlar elde ettik” dedi.