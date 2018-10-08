Hokey yıldızlarını keşfetmeye Manisa’da devam ediyor

Türkiye Hokey Federasyonu, hokeyin ülke genelinde yaygınlaşması için geliştirdiği ‘’Hokey Yıldızlarını Keşfediyor’’ projesiyle hokeyin tanıtımını yaparak yetenekli gençleri hokeye kazandırmaya devam ediyor.

İlk olarak 24-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Denizli’de uygulanan projenin ikinci etabı 1-7 Ekim tarihleri arasında İzmir’de tamamlanırken devam etabı Manisa’da başladı. 8-14 Ekim tarihleri arasında Manisa’da, hokey milli takım antrenörlerince, farklı okullardan 100 öğrenciye verilecek temel hokey eğitimi ile hem branşın tanıtımı yapılacak hem de, yetenekli öğrenciler gözlemlenecek. Projenin Manisa etabının başlamasıyla ilgili bir açıklama yapan Federasyon Başkanı Sadık Karakan, "Hokey Yıldızlarını Keşfediyor projesiyle 2002-2009 doğumlu yetenekli gençleri branşımıza kazandırıp, gelişimlerini takip ederek elit sporcu sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. İlk olarak Denizli’de başladığımız projenin ikinci etabını İzmir’de uygulamaya geçirdik. Devamında ise projemize Manisa’da başladık. Manisa görevlendirdiğimiz milli takım antrenörlerimiz okullara giderek 2002-2009 doğumlu öğrencilerimizle bir araya geliyor ve öğrencilerimizle birlikte beden eğitimi öğretmenlerimize bir hafta boyunca hokey eğitimi veriyor. Hokey Yıldızlarını Keşfediyor projesiyle birlikte branşımızın tanıtımı yaparak o ilde hokeyin yaygınlaşmasını arzu ediyor ve öğrencilerimizin kulüp çatısı altında aktif hokeyci olmalarını arzu ediyoruz" dedi