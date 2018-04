Hokey’de Posilgücü rakip tanımıyor

Dünya’nın en güçlü hokey takımları arasında yer alan Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Hokey Takımları Konya’da gerçekleştirilmekte olan 2017-2018 Sezonu Kadınlar ve Erkekler Açık alan Süper Lig 1. Etap maçlarında rakiplerine şans tanımıyor. Son maçlarında Kadın Hokey Takımı rakibi Ege Yıldızları Hokey Takımını 10-0’lık skorla, Erkek Hokey Takımı da rakibi Amasya GSK takımını 2-0’lık skorla yenerek ligde ki liderliklerini korudular.

Kadınlarda farklı galibiyetlere devam

Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında oynanmakta olan 2017-2018 Sezonu Kadınlar ve Erkekler Açık alan Süper Lig 1. Etap maçlarında Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı sahadan rakiplerini adeta silip süpürüyor. Son maçlarında Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü Kadın Hokey tamıyla karşılayan Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı rakiplerine göz açtırmayarak maçı 10-0’lık farklı bir skorla kazanmayı başardı. Liderliği kimseye bırakmayan hokeyin amazonları 18-21 Mayıs 2018 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek. Hokey ’in amazonları olarak nitelendirilen Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı THF Süper Ligi birinci etabında liderliklerini korurken şu ana kadar namağlup unvanlarını da koruyarak ligde 15 puana ulaştılar.

Erkekler de iddialı

Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında oynanmakta olan 2017-2018 Sezonu Kadınlar ve Erkekler Açık alan Süper Lig 1. Etap maçlarında tıpkı kadın hokey takımı gibi rakiplerine sahada şans tanımayan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey tamımı da karşılaştıkları son maçta rakipleri Amasya GSK karşısında üstün bir oyun sergileyerek maçı 2-0 kazandı. Polisgücü Erkek Hokey Takımı THF Süper Lig Açık Alan Hokey Şampiyonasında namağlup unvanla 15 puanla liderlik koltuğunu korudu.

Polis gücü Kopenhag da Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Uluslararası arenada gururla temsil ediyorlar

Dünya hokey camiasının yakından tanıdığı ve hokey sporunun en güçlü takımları arasında yer alan Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Takımlarının başarıdan başarıya koştuğuna dikkat çeken Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında oynanmakta olan 2017-2018 Sezonu Kadınlar ve Erkekler Açık alan Süper Lig 1. Etap maçlarını değerlendirerek “Süper lige de her iki takımımız da liderlik koltuğunda oturuyor. Birinci etabın ardından Mayıs ayının ilk haftası yapılacak olan ikinci etap maçlarında da liderliği koruyarak Türkiye Şampiyonu olmayı ve bu yıl olduğu gibi 2019 yılında da Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında her iki takımımızla Türkiye’yi temsil etmek istiyoruz. Sporcularımızın ve teknik adamlarımızın moralleri yüksek. Kendilerine başarılar diliyorum. Bugün ve yarın zorlu maçlarımız var. Yarın ligin birinci etabını inşallah lider olarak bitireceğiz. Antrenörlerimiz Yusuf Kasım ve Ayşe Kasım’a ve her iki takımımızın sporcularını kutluyor başarılar diliyorum” dedi.

Polisgücü hokey takımının kahramanları

Yusuf Kasım ve Ayşe Kasım’ın antrenörlüklerini yaptığı Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Takımlarının kahraman sporcuları şu isimlerden oluşuyor:

"Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımında Burcu Öztekin, Elif Küpeli, Leyla Öztürk, Zeliha Yalınkılıç, Kübra Bozarslan, Emine Çelik, Seda Öztürk, İklima Kaya, Perihan Küçükkoç, Meryem Oymak, Gamzenur Özcan, Yeter Çelik, Sultan Kılıç, Hazime Kızılırmak, Nurhan Çınar, Songül Gültekin, Gamze Zor ve Yoncanur Yeter görev alıyor. Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey takımında da Mustafa Öğretici, Alparslan Bozkurt, Hasan Çakmak, Yusuf Yaşar, Kamil Dönmez, Yakup Bahrami, Onur Açıkgöz, Celal Aydın, Muhammet Oran, Akif Çetiner, Furkan Kurt, Ahmet Çeker, Mahmut Yunus Cengiz, Veysi Gürler, Reza Noruzzade, Mehmet Akalın, Ümüt Çırnazoğlu ve Ali Şahin görev alıyor."