Hokeyde Türkiye’nin gururu Gaziantep Polisgücü Spor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenen Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 1. Etap maçları tamamlandı. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Erkek Hokey Takımı 21 puanla ve namağlup unvanla 1. Etap’ı ilk sırada tamamladı.

Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında oynanan 2017-2018 Sezonu Erkekler Açık alan Süper Lig 1. Etap maçlarında Gaziantep Polisgücü Spor hokey takımı, karşılaştığı bütün rakiplerini geride bırakarak ligin ilk etabını lider tamamladı. Oynanan son karşılaşmada Gaziantep Polisgücü Erkek takımı rakibi Diyarbakır PEYAS Kulübü’nü 9-1, yenerek sahadan bir kez daha galip ayrıldı. Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımlarının Süper lig birinci etabı lider bitirmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Her iki takımımız da Süper Ligde Gaziantep’i başarıyla temsil etmiş ve namağlup unvanla birinci etabı lider tamamlamışlardır. İkinci etapta da aynı başarıyı göstereceklerine inanıyorum. Her iki takımımız da 18-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecektir. İkinci etabın hemen ardından erkek hokey takımımız Kopenhag’a kadın hokey takımımız ise Viyana’ya hareket edecektir. Takımlarımızın başarıdan başarıya koşmasında önemli misyonlar üstlenen Gaziantep Polisgücü Yönetim Kurulu ve Poisgücü ailesi başta olmak üzere değerli antrenörlerimiz Yusuf Kasım ve Ayşe Kasım başta olmak üzere bizlere bu zaferi tattıran sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Erkekler Kopenhag Kadınlar Viyana’da Türkiye’yi temsil edecek

Gaziantep Polisgücü Erkek hokey takımı Süper Lig 1. Etap karşılaşmalarında oynadığı 7 karşılaşmada 39 gol atarken kendi kalesinde ise 8 gol gördü. Tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılan Gaziantepli hokeyciler, 2. Etap karşılaşmalarını da lider tamamlamak istediklerin ifade ettiler. İkinci etabın hemen ardından Avrupa Şampiyonası için Kopenhag’a hareket edecek olan takım Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında mücadele edecek. Yusuf Kasım’ın teknik direktörlüğünü yürüttüğü Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey takımında da Mustafa Öğretici, Alparslan Bozkurt, Hasan Çakmak, Yusuf Yaşar, Kamil Dönmez, Yakup Bahrami, Onur Açıkgöz, Celal Aydın, Muhammet Oran, Akif Çetiner, Furkan Kurt, Ahmet Çeker, Mahmut Yunus Cengiz, Veysi Gürler, RezaNoruzzade, Mehmet Akalın, Ümüt Çırnazoğlu ve Ali Şahin görev alıyor.

Viyana çıkarmasına hazırlanıyorlar

Hokeyin Sultanları olarak adlandırılan Ayşe Kasım’ın antrenörlüğünü yaptığı Gaziantep Polisgücü Kadın takımında Burcu Öztekin, Elif Küpeli, Leyla Öztürk, Zeliha Yalınkılıç, Kübra Bozarslan, Emine Çelik, Seda Öztürk, İklima Kaya, Perihan Küçükkoç, Meryem Oymak, Gamzenur Özcan, Yeter Çelik, Sultan Kılıç, Hazime Kızılırmak, Nurhan Çınar, Songül Gültekin, Gamze Zor ve Yoncanur Yeter görev alıyor. Viyana’da 18-21 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan Polisgücü Kadın takımında sporcuların morallerinin yüksek olduğu dikkat çekerken, şampiyonada iddialı olduklarını ifade etti.