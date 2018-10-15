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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:18

Hukukçu hekimlerden çifte dava

İstanbul Merkezli kurulan Hukukçu Hekimler Derneği göreve hızlı başladı.Başkanlığını Dr. Avukat Cengiz Bayram’ın yaptığı, yönetim kurulu üyelerinin Dr. Stajyer Avukat Hüseyin Cem Barlıoğlu, Dr. Avukat Nurhan Demirhan, Dr. Avukat Aynur...

Hukukçu hekimlerden çifte dava
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İstanbul Merkezli kurulan Hukukçu Hekimler Derneği göreve hızlı başladı.

Başkanlığını Dr. Avukat Cengiz Bayram’ın yaptığı, yönetim kurulu üyelerinin Dr. Stajyer Avukat Hüseyin Cem Barlıoğlu, Dr. Avukat Nurhan Demirhan, Dr. Avukat Aynur Özansoy, Dr. Hukukçu Ömer Akel gibi uzman isimlerden oluştuğu dernek ilk faaliyetini gerçekleştirdi. Merkezi İstanbul’da bulunan Hukukçu Hekimler Derneği, doktoru hırsız gibi gösteren bir çocuk kitabının yazarı ile yayınevi ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman‘ın cenazesine katılan doktorlara sosyal medyada tepki gösteren iki kişi hakkında hukuki işlem başlattı. “Sağlık Hukuku” denildiğinde ilk önce akıllara hasta hakları geldiğine, hekim haklarının hem mevzuat hem de uygulama bakımından ihmal edildiğine dikkat çeken Dernek Başkanı Dr. Avukat Cengiz Bayram, “Hasta hakları ile hekim hakları aslında bir bütündür. Birisinde ilerleme olmadan öbüründe de ilerleme sağlanamaz. Hukuk alanında aldığımız eğitimler mesleki sınırlarımızı ve haklarımızı daha iyi fark etmemizi, bunun yanı sıra yeni hukuki düzenlemelere ihtiyacımız olduğunu daha çok fark etmemizi sağladı. Toplum olarak öfke ve şiddeti bir çözüm aracı olarak görmeye başladık. En son bir çocuk kitabında doktor hırsız gibi gösterilmesi bizi çok üzdü. Küçücük çocukların beynine doktorların imajının bu şekilde kazınması kabul edilebilir bir şey değil. İleride doğabilecek şiddet olaylarını önlemek amaçlı derhal bu ve bu tür yayınlara hukuki işlem başlatmış bulunmaktayız. Bir diğer sıkıntımız ise sosyal medyada sıkça yapılan doktor düşmanlığı. Kısa süre önce hastası tarafından katledilen Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ın cenazesine katılan meslektaşlarımıza, sırf rapor alamadıkları gerekçesiyleiki kişi sosyal medya üzerinden tepki göstermiştir.Bundan böyle hakaret ve tehditlerle ulu orta yerlerde yazılar yazan ve sağlıkçı düşmanlığı yapanlar karşılarında Hukukçu Hekimler Derneği’ni bulacak" diye konuştu.

Hukuk mücadelesinin yanında dernek olarak hekimlerin hukuk bilincini arttırmak ve haklarını, sınırlarını anlatmak yönünde eğitimler vereceklerini de belirten Dr. Avukat Cengiz Bayram, "Hukukçu farkındalığımızla hasta haklarının gelişmesine ve savunulmasına da katkıda bulanacağız" dedi.
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