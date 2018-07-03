GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 16:17

Humanız Mahallesinde asfaltlama çalışması yapıldı

Şehitkamil Belediyesi, Humanız Mahallesi’nde yol bakım ve yapım çalışmaları kapsamında sokaklarda asfalt çalışması yaptı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Şehitkamil Belediyesi,...

Humanız Mahallesinde asfaltlama çalışması yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Şehitkamil Belediyesi, Humanız Mahallesi’nde yol bakım ve yapım çalışmaları kapsamında sokaklarda asfalt çalışması yaptı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Şehitkamil Belediyesi, altyapısı bitmiş noktaların kullanıma açılması adına Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerle Humanız Mahallesi’nde çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarla yeni açılan ve altyapısı tamamlanan yollara sıfır asfalt yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Fadıloğlu, nitelikli yolların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

“Daha yaşanabilir bir Şehitkamil’i hep birlikte elde edeceğiz”

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Fadıloğlu, “Humanız Mahallesi’nde arada kalan iki sokakta vatandaşlarımızın asfalt talebi olmuştu. Sağ olsunlar, arkadaşlarımız da hemen devreye girdi ve çalışmalara hızlı bir şekilde başladılar. Bilindiği üzere altyapısı tamamlanan bölgelerde asfalt sorunu yaşatmamaya gayret gösteriyoruz. Bu mevcut iki sokakta da altyapı çalışmalarının bitmesiyle birlikte hemen asfalt çalışmalarına başladık. İnşallah en seri şekilde çalışmaları tamamlayıp vatandaşlarımıza daha rahat bir mekan oluşturmaya çalışıyoruz. Tabi vatandaşlarımızın bizlere bu şekilde eksiklikleri dile getirmesinden dolayı da mutluyuz. Arkadaşlarımız saha çalışmaları yapıyorlar ama bazen altyapı çalışmaları tamamlanmamış olan bölgeler kalıyor. Bizim haberimiz dışında altyapı çalışmaları yapılıyor, biz takip edemiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendiriyoruz. İnşallah el birliğiyle daha yaşanabilir bir Şehitkamil’i hep birlikte elde edeceğiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku