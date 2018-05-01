GAZİANTEP:
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01 Mayıs 2018 Salı 17:16

İhracatta hedef beşincilik

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerine göre Gaziantep, Nisan ayında ihracatını yüzde 3,6 oranında arttırarak toplam 562 milyon 116 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)...

İhracatta hedef beşincilik
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerine göre Gaziantep, Nisan ayında ihracatını yüzde 3,6 oranında arttırarak toplam 562 milyon 116 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep’in ihracatını geçen yılın Nisan ayına göre arttırdığını ve yılın ilk dört ayında Gaziantep ihracatının 2,2 milyar doları aştığını söyledi. Yıldırım, Gaziantep’in Ocak-Nisan ayında gerçekleştirdiği 2 milyar 238 milyon 661 bin dolar ile en çok ihracat yapan altıncı kent konumundaki yerini koruduğuna dikkat çekti. Gaziantep’in ihracatta hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirten Yıldırım, yıl sonunda hedefin beşincilik olduğunu söyledi. Gaziantep’in ihracatında tekstil ham maddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünlerinin önde gelen sektörler olduğunu vurgulayan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep her alanda olduğu gibi ihracatta da hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. İhracatçı bir şehir olan Gaziantep’in bu yılki hedefi en çok ihracat yapan iller sıralamasında ilk beşe girmektir” dedi. Nisan ayındaki ihracat artışından dolayı emeği geçenlere ve başarılı ihracatçılara teşekkür eden Yıldırım, “Gaziantep ihracattaki başarısını her ay artırıyor. Gaziantep bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını attırdı. Bölgenin ihracatındaki lokomotif kent Gaziantep her alanda olduğu gibi ihracatta da bölgedeki diğer kentlere öncülük yapıyor. Gaziantep olarak hedefimiz yılsonunda en çok ihracat yapan beşinci kent olmaktır. Çevremizdeki tüm olumsuz gelişmelere rağmen ihracatımızın artması büyük başarıdır. Emeği geçen herkesi Gaziantep Ticaret Odası ve bütün ticaret erbabı adına tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.
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