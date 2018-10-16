İİBF öğrencilerinden Rektör Gür’e Ziyaret

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri merkez kampüsü gezerek, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ü ziyaret etti. Öğrenciler daha sonra Gaziantep’i yakından tanımak için Yeşil...

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri merkez kampüsü gezerek, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ü ziyaret etti. Öğrenciler daha sonra Gaziantep’i yakından tanımak için Yeşil Vadi ve Hayvanat Bahçesi gezilerine katıldı.

Öğrencilerle Senato Toplantı Salonunda bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ali Gür, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Merkez kampüste ne varsa tüm öğrencilerin bu imkanlara sahip olması için uğraş verdiklerini belirten Prof. Dr. Gür, önümüzdeki günlerde öğrencilerle sohbet için fakülteye ziyarette bulunacağını söyledi.

GAÜN İslahiye İİBF’yi kazanan çoğunluğu birinci sınıf öğrencilerinden oluşan üniversite öğrencileri, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy’la birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle sağlanan otobüslerle üniversitenin merkez kampüsünü gezdi.

Fakülte öğrencileri daha sonra hayvanların doğal yaşamı olan ormanın içerisine kurulan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etti. Safari gezisi yapan öğrenciler, fok balığı gösterisini izledi. Hayvanat bahçesindeki ziyaretin ardından Yeşil Vadi’yi gezen öğrenciler daha sonra İslahiye’ye döndü. Fakülte öğrencileri, geziye katkısı olan Rektör Prof. Dr. Ali Gür’e, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Paksoy’a ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.