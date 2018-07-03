GAZİANTEP:
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03 Temmuz 2018 Salı 17:21

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Nurdağı ilçesine 20 km uzaklıktaki Kırsal Atmalı Mahallesi çıkışında meydana...

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Nurdağı ilçesine 20 km uzaklıktaki Kırsal Atmalı Mahallesi çıkışında meydana gelen kazada, Mustafa Çalışkan yönetimindeki 27 SV 083 plakalı araç ile karşı yönden gelen plakası henüz belirlenemeyen araç çarpıştı. Kazada Ö.Ç (47) H.İ.Ç (16) F.Ç (17) S.G (18) S.G (14) ve kimliği belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkartıldı.

112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Gaziantep’te çeşitli hastanelere sevk edildi.
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