İkizdereli öğrenciler Gaziantep’te

Sanko Enerji, Rize İkizdere Fazliye-Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerini“Gastro Kültürünü Bereketli Hilal’de Yaşamak Projesi” kapsamında Gaziantep’te ağırladı.

Rize İkizdere Fazliye-Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü’nde öğrenin gören 10 öğrenci ve 2 öğretmeni Gaziantep ve Şanlıurfa’da konuk etti. Fazliye-Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hasan Selim İrer, proje kapsamında Gaziantep’te bulunmalarını sağlayan, Osmanlı Mutfağı ve Türk Mutfak Kültürlerini daha yakından tanımalarına fırsat veren ve kendilerine ev sahipliği yapan Sanko Enerji ve Konukoğlu Ailesine çok teşekkürlerini sundu. İrer, öğrenmeye hevesli, kültürünü öğrenmek isteyen ve kendini günümüz gelişmelerine uyum sağlayarak geliştirmek isteyenmutfak bölümünden 10 öğrenci ile geldiklerini belirterek, “Bölüm olarak Karadeniz Mutfak Kültürünün yanı sıra, Osmanlı ve Türk Mutfak Kültürlerine ev sahipliği yapan Gaziantep yöresinde yeni yemek ve sunumlarını öğrenme ve kendi becerilerini sergilemelerine yönelik kültürel ve eğitici olan ‘Gastro Kültürünü Bereketli Hilal’de Yaşamak Projesi’ hazırladık” dedi. İkizdere İlçesi’nin bulunduğu coğrafya açısından vadinin arasında, çevresi yüksek dağlarla kaplı olmasından kaynaklı küçük ve şirin bir yer olmasına karşın, genç kuşakların bu dar alanda, kısıtlı imkanlar doğrultusunda kendilerini geliştiremediklerini ve bunun eksikliğini hissettiklerini söyledi. “Bu projeyi, eğitimde fırsat eşitliği ve her yerde eğitim ilkeleri doğrultusunda mutfak alanında okumakta olan öğrencilerin Türk Mutfak kültürünü yaşayarak öğrenmeleri ve becerilerini sergilemeleri amacıyla hazırladık” diyen Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Pınar Bekçi ise şunları kaydetti: “Türk ve dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Gaziantep mutfağı, nineden toruna bir miras titizliği ile öğretilen, yemeklerin ve tatlıların yapımında kullanılan malzemelerin seçimindeki titizlik, yemeklere değişik tat ve lezzet veren baharatlar, salçalar, soslar ve karışımlar, hazırlama ve pişirmede gösterilen beceri, Gaziantep yemekleri ve tatlılarının şöhrete kavuşmasına neden olmuştur.Bu gerekçeyle projenin Gaziantep ‘te gerçekleştirilmesine karar verdik. İlçemizde vatandaşların maddi durumlarının iyi olmaması ve okul ekipmanlarının yetersizliği de öğrencilerimin kendilerini geliştirmeleri açısından engel oluşturmaktadır. Her bir öğrencimiz ilçe merkezine ortalama 20 km uzaklıkta olan köylerde oturmakta bu sebepten ötürü ekonomik açıdan sıkıntı yaşamaktadırlar. Mutfak kültürünü yerinde öğrenmek belli bir maliyet gerektirdiğinden öğrencilerimizin bu maliyeti tek başlarına karşılamaları mümkün olmamaktadır ve bu sebeple Sanko Enerji’den destek istedik" dedi.

Öğrenciler, Gaziantep programları kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi’ni, Sanko Holding’in işletmeleri Sanko Havlu, Sanko Tekstil ve Sanko Makineyi gezdi. Ayrıca Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı’yı ziyaret etti, Sani Konukoğlu Hastanesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Sanko Okullarını gezerek bilgi aldı. İmam Çağdaş Lokantası’nda baklava imalatının aşamalarını inceleyen ve Gaziantep Üniversitesi Gastronomi bölümünde uygulamalı olarak kek yapıp gezdikleri yerlerde ikram eden öğrenciler, Şanlıurfa’da ise rehber eşliğinde Göbekli Tepe, Gümrük Hanı, Balıklı Göl, Mutfak Müzesi ve Arkeoloji Müzesini gezdi. Okul Müdür Yardımcısı Hasan Selim İrer ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Pınar Bekçi rehberliğindeki kafilede, öğrenciler Songül Şanda, Çiğdem Baş, Pınar Sürgün, Özlem Çifte, Aslı Ekşi, Rubeya Baş, Ramazan Coşkun, Recep Şanda, Müzeyyen Ekşi ve Sevda Usta yer aldı.