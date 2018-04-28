GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:22

İmam Hatip Lisesinden Kan Bağışı Kampanyası

-Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi ’’Sosyal okul ’’projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenledi.’’Bir insana hayat veren tüm insanlığa hayat vermiş olur ’’ sloganıyla başlayan kan bağışı kampanyası gönüllü olarak...

İmam Hatip Lisesinden Kan Bağışı Kampanyası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

-Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi ’’Sosyal okul ’’projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenledi.

’’Bir insana hayat veren tüm insanlığa hayat vermiş olur ’’ sloganıyla başlayan kan bağışı kampanyası gönüllü olarak kan bağışında bulunmak isteyen öğretmen ve öğrenci velileri ile çevre sakinleri ilgi gösterdi.

Okul Müdürü Mehmet Tor, sosyal okul projesi kapsamında öğretmenle birlikte öğrencilere örnek olması amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirterek, "Kampanyamıza çevre okul öğretmenleriyle birlikte öğrenci velileri ve çevredeki vatandaşlarımızın ilgi göstermesi bizi mutlu etti. Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi Matematik öğretmeni Süheyl Polat ve aynı zamanda Okul Kızılay Kulübü yöneticisi olarak, Bu gün burada ’’Sosyal okul ’’projesi kapsamında okulumuza gelerek Kan bağışında bulunarak bir hayatın kurtulmasına katkı sağlayan herkese bu büyük desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay Kulübü yöneticisi Polat, Başta okul öğrenci velilerine ve Nurdağı Halkının beklenin üzerinde ki desteklerine okul adına teşekkürlerini iletti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku