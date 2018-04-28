İmam Hatip Lisesinden Kan Bağışı Kampanyası

-Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi ’’Sosyal okul ’’projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenledi.’’Bir insana hayat veren tüm insanlığa hayat vermiş olur ’’ sloganıyla başlayan kan bağışı kampanyası gönüllü olarak...

-Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi ’’Sosyal okul ’’projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenledi.

’’Bir insana hayat veren tüm insanlığa hayat vermiş olur ’’ sloganıyla başlayan kan bağışı kampanyası gönüllü olarak kan bağışında bulunmak isteyen öğretmen ve öğrenci velileri ile çevre sakinleri ilgi gösterdi.

Okul Müdürü Mehmet Tor, sosyal okul projesi kapsamında öğretmenle birlikte öğrencilere örnek olması amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirterek, "Kampanyamıza çevre okul öğretmenleriyle birlikte öğrenci velileri ve çevredeki vatandaşlarımızın ilgi göstermesi bizi mutlu etti. Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi Matematik öğretmeni Süheyl Polat ve aynı zamanda Okul Kızılay Kulübü yöneticisi olarak, Bu gün burada ’’Sosyal okul ’’projesi kapsamında okulumuza gelerek Kan bağışında bulunarak bir hayatın kurtulmasına katkı sağlayan herkese bu büyük desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay Kulübü yöneticisi Polat, Başta okul öğrenci velilerine ve Nurdağı Halkının beklenin üzerinde ki desteklerine okul adına teşekkürlerini iletti.