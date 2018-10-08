İslahiye Barınağının ilk ziyaretçileri öğrenciler oldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki yapımı süren hayvan barınağının ilk ziyaretçileri kolej öğrencileri oldu.

İslahiye’ye bu yıl eğitim ve öğretime başlayan özel bir kolejin öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği kapsamında ilçede yapımı devam eden hayvan barınağını ziyaret etti. Yaklaşık 70 köpeğin bulunduğu barınağın ziyaretinde öğrencilerin yanı sıra okul idarecileri yöneticileri Özlem Hamzaoğlu, Mehmet Aydoğan ile okul öğretmenleri katıldı. Okul öğretmenlerinden Ahmet Temli, "Sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve örnek olması amacıyla böyle bir farkındalık oluşturan etkinlik yapmak istedik. Bizler öğrencilerimizin çevremizdeki canları seven ve koruyan bir anlayışa sahip olmalarını istiyoruz. Her canlının doğanın korunmasında bir rolü vardı. Soyları bilinçsizce tüketilen canlılardan sonra doğada büyük sorunlar yaşanmaya başladığını hepimiz görüyoruz. Hiç bir canlıya, işkence etmemeliyiz, acımasızca davranışlar sergilememelidir. Zaten insanlara göre daha aciz olan canlılardan eşit olamayan şartlarda davranışlar sergileyerek, onların yaşamlarına zarar vermek, insana yakışmayan bir tutumdur" dedi.

İslahiye Belediyesi Barınak Sorumlusu ve Kimsesiz Hayvanları Koruma temsilcisi Bekir Şentürk ise yaptığı konuşmada, "Dünya sadece insanoğluna tahsis edilmiş bir gezegen değildir. Dünya büyük bir gezegen ve tüm canlar için yer vardır. Hayvanlar ekolojik düzeni korurken insanlar ekolojik düzene zarar vermektedir. İslahiye kurulan barınağın daha iyi, yaşanır bir hal getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm ilçe halkından bu barınağa sahip çıkmalarını istiyoruz.

Öğrenciler ise, dünyayı diğer canlılarla paylaştıklarını belirterek, bu nedenle insanoğlunun doğayı koruması gerektiğini ifade etti.

Barınakta tedavi gören hayvanları tanıyan öğrenciler, hayvanları sevgi gösterisinde bulundu.

yakından gören öğrenciler, on tanıyan öğrenciler, onları daha yakından tanıma fırsatı buldular. Yetkililer, çocuklara sokak hayvanlarına ve doğada bizimle birlikte yaşayan diğer canlılara nasıl davranmaları gerektiği anlattılar.Barınak ziyaretine Özel Çamlıca koleji yöneticileri ÖzLEM Hamzaoğlu,Mehmet Aydoğan,Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı