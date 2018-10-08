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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:22

İslahiye İİBF’de oryantasyon eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi verildi.İslahiye İİBF Konferans Salonunda...

İslahiye İİBF'de oryantasyon eğitimi
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi verildi.

İslahiye İİBF Konferans Salonunda gerçekleştirilen Oryantosyon Eğitim Programı öncesinde GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ün seslendirdiği Gaziantep Üniversitesi tanıtım filmi izlendi. Programın açılışında konuşan İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy, programın öğrencilerin Gaziantep Üniversitesi’ne uyum sürecini hızlandırmak, öğrenci işleri konusunda izlemeleri gereken yolu anlatmak, idari işleyiş hakkında bilgi sahibi olunması amacıyla düzenlendiğini belirtti. Fakülte akademik kadrosunun tanıtımının da yapıldığı programda konuşmasını sürdüren Prof. Dr. Paksoy, 2018-2019 öğrencilerin sosyal ve diğer faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların planlandığına değindi. Fakültede sinema günlerinin başlayacağını belirten Prof. Dr. Paksoy, öğrencilere yönelik her türlü kolaylığın sağlanacağını söyledi.

Oryantasyon eğitimi, öğrencilerin soru cevaplarıyla son buldu.
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