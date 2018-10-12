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12 Ekim 2018 Cuma 11:14

IV. Altın baklava film festivaline geri sayım başladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ) ev sahipliğini yaptığı, “Altın Baklava Film Akademisi IV. Üniversitelerarası Film Festivali” için geri sayım başladı. Her yıl üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen festival, sinemaseverleri...

IV. Altın baklava film festivaline geri sayım başladı
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ) ev sahipliğini yaptığı, “Altın Baklava Film Akademisi IV. Üniversitelerarası Film Festivali” için geri sayım başladı. Her yıl üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen festival, sinemaseverleri Gaziantep’te buluşturmaya hazırlanıyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Altın Baklava Film Festivali, 14-15 Kasım’da Gaziantep’te gerçekleşecek. Üniversite öğrencilerinin kendi başvuruları arasından nitelikli görülen kurmaca ve belgesel kategorilerinde filmlerin ödüllendirileceği festivalde, 20 dakikadan kısa filmler yarışacak.İki gün sürecek olan festival genç sinemaseverlerle ünlü sanatçıları bir araya getirecek. Dopdolu içeriği ile yoğun ilgi görmesi beklenen festivalde film gösterimleri, sanatçı söyleşileri, gala gecesi ve ödül töreni yer alacak.

Altın baklavada sen de yerini al

Genç bir kültür-sanat etkinliği olan ve Türkiye’nin en prestijli film festivalleri arasında yer alan Altın Baklava Film Festivali, Türkiye’nin önde gelen yönetmen, yapımcı, oyuncu kadrosundan oluşan jüri üyeleri ve finalistlerin yanı sıra gençlerin de katılımı ile gerçekleşecek.Sinemaya ilgi duyan ve sinema ile uğraşan bireylere kendilerini göstermek için bir fırsat oluşturacak festivale katılmak isteyen üniversite öğrencileri, https://altinbaklava.hku.edu.tr/ adresinden başvuru yapabilecek. Üniversite öğrencilerinin hazırladıkları belgesel ve kurmaca alanlarında kısa filmlerinin ödüllendirileceği festivalin başvuruları, 1 Kasım’a kadar devam edecek.
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