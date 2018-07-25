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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:45

Jandarma fıstık hırsızlarına göz açtırmıyor

Gaziantep İl Jandarma komutanlığı yayımladığı videoyla vatandaşları fıstık hırsızlarına karşı uyarıyor.Jandarma ‘Emeğimi çalma’ sloganıyla emek hırsızlarına dur diyor. Gaziantep İl Jandarma komutanlığı fıstık bahçelerinin...

Jandarma fıstık hırsızlarına göz açtırmıyor
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Gaziantep İl Jandarma komutanlığı yayımladığı videoyla vatandaşları fıstık hırsızlarına karşı uyarıyor.

Jandarma ‘Emeğimi çalma’ sloganıyla emek hırsızlarına dur diyor. Gaziantep İl Jandarma komutanlığı fıstık bahçelerinin korunması ve fıstık hırsızlığının önlenmesi amacıyla teyakkuza geçti. İnsansız hava araçları da dahil fıstık hırsızlarına göz açtırmıyor. Jandarma yayımladığı videoyla vatandaşları uyararak, şüpheli gördükleri kişileri 156 jandarma imdat hatlarını aramasını istedi. Jandarma ayrıca tanımadığı ve piyasa değerinden aşağıya fıstık satanlardan alışveriş yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
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