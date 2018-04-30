Kadın kollarından Doğu Guta halkına anlamlı destek

Zorla yurtlarından edilen Doğu Guta halkı yararına Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Geniş katılımla gerçekleştirilen kahvaltı programında elde edilen gelirin ise Doğu Guta halkına ulaştırılacak.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen 550 kişilik sosyal etkinlik programı Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından Doğu Guta’da yaşanan insani dramı anlatan kısa filmin izlenmesi ile başladı. Programın devamında derneğin Kadın Kolları Başkanı Sevgi Bozgeyik, bir konuşma gerçekleştirdi. Bozgeyik, “Allah’a şükürler olsun ki bizleri böyle anlamlı iyilik meclisinde, sevgiyi yaymak için hakkı ve sabrı tavsiye etmek için kardeşliğimizi güçlendirmek için bir araya getirdi. Bu tür sosyal etkinliklerimizin anlamı vakit geçirmek değil, kardeşliğimizin, sorumluluğumuzun pekişmesi açısından önemli bir yere sahiptir” dedi.

Yedi Başak Kadın Kolları Başkanı Bozgeyik, “Dünyanın dört bir yanında kardeşliğin, paylaşmanın ve adaletin hakim olması için din, dil, ırk, renk, görüş ayrımı yapmaksızın tüm mağdur ve mazlumlara ihtiyaç duydukları yardım ve desteği ulaştırmayı şiar edinen derneğimiz muhtaç insanların yanında olmaya devam ediyor. Yedi Başak olarak 3 kıta 5 bölgede insanlığa maddi ve manevi destekte bulunmak için koşturmayı ilke edinen iyilik gönüllülerinin samimi gayretleri ile faaliyetlerini sürdüren derneğimiz, gönüllerde ve yüzlerde tebessüm kaynağı olmayı hedeflemektedir. Doğu Guta halkı 2017 yılında kuşatma altında iken dernek olarak düzenli şekilde sıcak yemek, ekmek ve kışlık yardımlarımız ile desteğimizi sürdürüyorduk. 2018 yılının başlarında zulmün artması ve katliamların başlaması ile sesimizi uluslararası camiada yükselttik. Katil rejim mazlum Guta halkını zorla yurtlarından çıkarınca da ekiplerimiz ile İdlib ve Hama kırsalında, bölgeye gelen ihtiyaç sahibi aileleri karşılayıp hayırsever halkımızın desteğini ulaştırdık. 2-3 gün önce de Yedi Başak olarak bölgeye yardım tırlarını gönderdik. Bu anlamlı programa desteğiniz için siz iyilik gönüllüsü hanım kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimiz sunuyorum” diye konuştu.