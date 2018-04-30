GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:23

Kadın kollarından Doğu Guta halkına anlamlı destek

Zorla yurtlarından edilen Doğu Guta halkı yararına Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Geniş katılımla gerçekleştirilen kahvaltı programında elde edilen gelirin ise Doğu Guta halkına...

Kadın kollarından Doğu Guta halkına anlamlı destek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Zorla yurtlarından edilen Doğu Guta halkı yararına Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Geniş katılımla gerçekleştirilen kahvaltı programında elde edilen gelirin ise Doğu Guta halkına ulaştırılacak.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen 550 kişilik sosyal etkinlik programı Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından Doğu Guta’da yaşanan insani dramı anlatan kısa filmin izlenmesi ile başladı. Programın devamında derneğin Kadın Kolları Başkanı Sevgi Bozgeyik, bir konuşma gerçekleştirdi. Bozgeyik, “Allah’a şükürler olsun ki bizleri böyle anlamlı iyilik meclisinde, sevgiyi yaymak için hakkı ve sabrı tavsiye etmek için kardeşliğimizi güçlendirmek için bir araya getirdi. Bu tür sosyal etkinliklerimizin anlamı vakit geçirmek değil, kardeşliğimizin, sorumluluğumuzun pekişmesi açısından önemli bir yere sahiptir” dedi.

Yedi Başak Kadın Kolları Başkanı Bozgeyik, “Dünyanın dört bir yanında kardeşliğin, paylaşmanın ve adaletin hakim olması için din, dil, ırk, renk, görüş ayrımı yapmaksızın tüm mağdur ve mazlumlara ihtiyaç duydukları yardım ve desteği ulaştırmayı şiar edinen derneğimiz muhtaç insanların yanında olmaya devam ediyor. Yedi Başak olarak 3 kıta 5 bölgede insanlığa maddi ve manevi destekte bulunmak için koşturmayı ilke edinen iyilik gönüllülerinin samimi gayretleri ile faaliyetlerini sürdüren derneğimiz, gönüllerde ve yüzlerde tebessüm kaynağı olmayı hedeflemektedir. Doğu Guta halkı 2017 yılında kuşatma altında iken dernek olarak düzenli şekilde sıcak yemek, ekmek ve kışlık yardımlarımız ile desteğimizi sürdürüyorduk. 2018 yılının başlarında zulmün artması ve katliamların başlaması ile sesimizi uluslararası camiada yükselttik. Katil rejim mazlum Guta halkını zorla yurtlarından çıkarınca da ekiplerimiz ile İdlib ve Hama kırsalında, bölgeye gelen ihtiyaç sahibi aileleri karşılayıp hayırsever halkımızın desteğini ulaştırdık. 2-3 gün önce de Yedi Başak olarak bölgeye yardım tırlarını gönderdik. Bu anlamlı programa desteğiniz için siz iyilik gönüllüsü hanım kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimiz sunuyorum” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku