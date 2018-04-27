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27 Nisan 2018 Cuma 11:12

Kadooğlu Holding, öğrencileri ağırladı

Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Kadooğlu Holding’e ait yağ fabrikası ve akaryakıt istasyonunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Öğrenciler, holding yöneticilerinden şirket yönetimi ve mesleki bilgiler alarak...

Kadooğlu Holding, öğrencileri ağırladı
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Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Kadooğlu Holding’e ait yağ fabrikası ve akaryakıt istasyonunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Öğrenciler, holding yöneticilerinden şirket yönetimi ve mesleki bilgiler alarak mesleki tercihleri için deneyim kazandı.

Gerçekleştirdiği yatırımlar ve sağladığı istihdam ile ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunan Kadooğlu Holding, eğitime katkı amacıyla yaptırdığı Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu öğrencilerinin başarılı bir geleceğe adım atmasına da destek vermeyi sürdürüyor. Kadooğlu Holding’in davetlisi olan öğrenciler, Kadoil Emek İstasyonu ve sonrasında da bitkisel ve yemeklik yağ üretimi yapan Kadooğlu Yağ Fabrikası’nı ziyaret etti. Öğrencilere akaryakıt istasyonu ve yağ fabrikası ziyaretinde Kadooğlu Otelcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Veli Kadooğlu, Kadooğlu Yağ Genel Koordinatörü Mustafa Kadooğlu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin, holding yöneticileri ve şirket müdürleri de eşlik etti. Öğrenciller ziyaretler esnasında kurum yöneticilerinden görevleri ve personelin çalışma durumları hakkında detaylı bilgiler alarak, gelecekteki mesleki deneyimleri için tecrübe edindiler. Okul Müdürü Ekrem Kavak kendilerini ağırlayan Kadooğlu Holding’e teşekkür ederken, ziyaretlerin ardından fabrikada holding yöneticileri ve İŞKUR İl Müdürü ile birlikte yemek yiyen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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