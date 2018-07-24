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24 Temmuz 2018 Salı 14:41

Kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Nurdağı İlçesinde, kamyon ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü Selçuk E.(24) Ağır yaralandı.Kaza, dün gece saatlerinde 0:25 sularında Nurdağı Gaziantep karayolu 18’ncı kilometresinde kırsal Çakmak Mahallesi çakmak yolçatı...

Kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Nurdağı İlçesinde, kamyon ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü Selçuk E.(24) Ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde 0:25 sularında Nurdağı Gaziantep karayolu 18’ncı kilometresinde kırsal Çakmak Mahallesi çakmak yolçatı mevkiinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Selçuk E. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet karşı yönde gelen N.K (57) yönetimindeki 41 AU 692 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonrası motosiklet sürücü yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulans ile Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan genç acildeki ilk müdahalenin ardında Gaziantep’e sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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