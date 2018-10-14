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14 Ekim 2018 Pazar 15:40

Kardeşlik Birliği’nden göçmen kaçakçılığı çağrısı

Türkiye Kardeşlik Birliği Genel Başkanı (TÜRKAB) Sait Ali Arslan, İzmir’de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin öldüğü kazaya ilişkin değerlendirmede göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşın...

Kardeşlik Birliği'nden göçmen kaçakçılığı çağrısı
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Türkiye Kardeşlik Birliği Genel Başkanı (TÜRKAB) Sait Ali Arslan, İzmir’de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin öldüğü kazaya ilişkin değerlendirmede göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşın etkin mücadele yapılmasını istedi.

TÜRKAB Başkanı Arslan, ırkçı söylemlerin göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin işine yaradığını da belirterek, "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşın daha etkin bir mücadele bekliyoruz. Aynı şekilde göçmen kardeşlerimizi başka ülkelere yönlendiren ırkçı söylemlerin sahipleriyle de mücadele edilmesini istiyoruz. Önyargıların ve ayrımcı söylemin oluşumu ve nefret suçuna dönüşmesinde etkileri olanlar hakkında hukuki mücadele verilmesini bekliyoruz” dedi.

İzmir’de yaşanan kazanın yüreklerini yaktığını ifade eden Arslan, “Kapitalizm sömürdükçe, emperyalizm işgallerini derinleştirdikçe, zalimlerin zulmü devam ettikçe ve maalesef ırkçılık artıkça göçmen kardeşlerimizin hayatı kabusa dönüyor. Kapitalizm, emperyalizm, diktatörler kadar, insan kaçakçılarının elini güçlendiren bir başka neden de ırkçı söylemlerle göçmen kardeşlerimizi hedef göstermektir. Bu asrın ayıbıdır. Bu ayıba ortak olmak zulme ortak olmaktır. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşın daha etkin bir mücadele bekliyoruz. Aynı şekilde göçmen kardeşlerimizi başka ülkelere yönlendiren ırkçı söylemlerin sahipleriyle de mücadele edilmesini istiyoruz. Önyargıların ve ayrımcı söylemin oluşumu ve nefret suçuna dönüşmesinde etkileri olanlar hakkında hukuki mücadele verilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Dünyadaki mülteci sayısının 62 milyona ulaştığını da hatırlatan Arslan, "Yeni kayıp nesillerin oluşmasının önüne geçmek için topyekun bir seferberlik başlatmak gerekiyor. Yeter artık kıyılarımıza insan bedenleri vurmasın. Yeter artık insan bedenleri yollara saçılmasın. Yeter artık göçmen kardeşlerimiz hedef alınmasın. Yeter artık insanlık ölürken sessizlik kaderimiz olmasın. Yeter artık mazlumlara yönelen linç girişimleri son bulsun" diye konuştu.

Arslan, açıklamasında hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi
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