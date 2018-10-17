GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:50

Kaymakam Düzgün’den görev başındaki trafik polislerine ziyaret

Nurdağı İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün Trafik denetimi yapan polisleri ziyaret etti.Kaymakam Düzgün İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan ile birlikte Nurdağı Kahramanmaraş yolu üzerinde Trafik Denetimi yapan Trafik polislerini ziyaret ederek,...

Kaymakam Düzgün'den görev başındaki trafik polislerine ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Nurdağı İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün Trafik denetimi yapan polisleri ziyaret etti.

Kaymakam Düzgün İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan ile birlikte Nurdağı Kahramanmaraş yolu üzerinde Trafik Denetimi yapan Trafik polislerini ziyaret ederek, Halkın huzur ve güvenliği için zor koşullarda görev yapmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Trafik kurallarına uyan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Düzgün, vatandaşlara hayırlı yolcuklar diledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku