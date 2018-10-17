Kaymakam Düzgün’den görev başındaki trafik polislerine ziyaret

Nurdağı İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün Trafik denetimi yapan polisleri ziyaret etti.

Kaymakam Düzgün İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan ile birlikte Nurdağı Kahramanmaraş yolu üzerinde Trafik Denetimi yapan Trafik polislerini ziyaret ederek, Halkın huzur ve güvenliği için zor koşullarda görev yapmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Trafik kurallarına uyan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Düzgün, vatandaşlara hayırlı yolcuklar diledi.