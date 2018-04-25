Kırık kanatlı Şahinler

Türk futbolunun önemli figürlerinden biriydi Gaziantepspor. Şimdi yok olmaya yüz tutmuş son demlerini yaşayan bir çınar gibi sessiz, sakin ve kimsesiz. Nice zaferler yaşayan ve yaşatan, Türk futboluna sayısız yıldız kazandıran Gaziantepspor...

Türk futbolunun önemli figürlerinden biriydi Gaziantepspor. Şimdi yok olmaya yüz tutmuş son demlerini yaşayan bir çınar gibi sessiz, sakin ve kimsesiz. Nice zaferler yaşayan ve yaşatan, Türk futboluna sayısız yıldız kazandıran Gaziantepspor mazisini mumla arar bir noktaya geldi.

Kırmızı-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon, sayısız başarılar kazanıp, zaman zaman üst sıraları zorlayıp, zaman zaman da şampiyonluk mücadelesi verdiği Süper Lig’e 27 yıl sonra veda ederek bir alt ligin yolunu tutmuştu. Gaziantepspor yaşadığı ağır mali problemler nedeniyle bu sezon mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig’de de hiçbir varlık gösteremeyerek 2. Lig’in yolunu tuttu. Ekonomik sorunlar nedeniyle bir türlü toparlanamayan, istikrarı yakalayamayan ve son 1 yılda üç defa olağanüstü seçim yapmasına rağmen dar boğazdan çıkamayan Gaziantepspor’da yine olağanüstü seçim kararı alındı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Eskişehirspor maçı sonrası Yılmaz Vural’ın açıklamalarıyla içecek suyu dahi olmadığı ortaya çıkan, imkansızlıklar nedeniyle maça bile zorla çıkan Gaziantepspor Türkiye’de gündem olmuştu. Deplasmanlara otobüsle gidip gelen, tesislerinde elektrik, su ve doğal gazı kesik olan, sporcularına, çalışanlarına ve teknik heyetine ödeme yapamayan kırmızı-siyahlı ekip, geçmişteki başarıları, milyonluk transferleri, Türk futboluna kazandırdığı futbolcularla adından sıkça söz ettirmişti. Şimdiki durumuyla Türk futbolunun içler acısı halini gözler önüne seren Gaziantepspor, futbolseverlere nereden nereye dedirtiyor.

Son otuz yılda Türk futboluna Fatih Tekke, Hasan Özer, Erhan Namlı, İsmail Köybaşı, Oktay Derelioğlu, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Kemal Aslan, Erdal Güneş, Erdal Kılıçarslan, Ekrem Dağ, Mehmet Polat, Ayhan Akman, Bekir İrtegün, Cenk Tosun, Muhammed Demir, Ömer Çatkıç, Dany, Tarık El Taib, Bouazizi, Lazarov, Fernand Coulibaly, Elvir Boliç, Julıo Cesar De Souza, Jaziri, Marcello, İvan De Souza, Wagner, İvelin Popov, Samuel Johnson, Maxim Romaschenko, Rodrigo Tabata ve Karcemaskas gibi çok önemli yıldızlar kazandıran, 2004 yılında Kamil Ocak Stadı’nda kazanılan 1-0’lık Roma zaferiyle bütün ülkeyi sevince boğan Gaziantepspor, şimdi yok olmanın eşiğinde.

Yaşadığı sıkıntıları bir türlü aşamayan Gaziantepspor’da kulüp tarafından yapılan açıklamada, Gaziantepspor Celal Doğan Tesisleri’nde 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacak kongre ile yeni başkan ve yönetimin seçileceği belirtildi. Yapılan açıklamanın devamında 3 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak olan genel kurulda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 15:00’da çoğunluğa bakılmaksızın başkanlık seçimi yapılacağı da ifade edildi.