Konukoğlu’na, TSYD’den plaket

-Gazişehir GFK Başkanı Konukoğlu’na, TSYD Adana Şubesi tarafından spora yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’na, spora katkılarından dolayı...

-Gazişehir GFK Başkanı Konukoğlu’na, TSYD Adana Şubesi tarafından spora yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’na, spora katkılarından dolayı Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından, teşekkür plaketi verildi. TSYD Nihat Geven Tesislerinde düzenlenen Sporda Birlik Gecesinde spor basının yanı sıra, Adana ve bölgede spora katkı sağlayan isimler ödüllendirildi. Adana basını ve protokolünün katıldığı ödül töreninde, Erdal Fernergiz başkanlığındaki jüri tarafından, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ödüle değer görüldü.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun plaketi, TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın tarafından SANKO Holding Basın - Yayın Müdürü Cengiz Halil Çiçek’e takdim edildi.