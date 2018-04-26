GAZİANTEP:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:14

Köprülü kavşak bölgeyi rahatlatacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Yeşilvadi Bulvarı ile 10’uncu Cadde Kesişimi Kavşağı inşaat çalışmaları hız kesmeden son sürat ilerliyor. Güneş, Geylani, Akkent, Bülbülzade ve Ertuğrul Gazi mahallelerini...

Köprülü kavşak bölgeyi rahatlatacak
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Yeşilvadi Bulvarı ile 10’uncu Cadde Kesişimi Kavşağı inşaat çalışmaları hız kesmeden son sürat ilerliyor. Güneş, Geylani, Akkent, Bülbülzade ve Ertuğrul Gazi mahallelerini birbirine bağlayacak olan köprülü kavşak, haziran ayında hizmete alınacak.

İnsanı merkeze alan sosyal ve kültürel çalışmalarla, belediyecilik anlayışına yepyeni bir soluk kazandıran Büyükşehir Belediyesi, ulaşım master planı kapsamında trafik akışını rahatlatıcı önlemler almak için kolları sıvadı, şehir içi trafiğe el attı, yoğunluğun yaşandığı bölgeleri, şantiye alanına dönüştürdü.

10 köprülü kavşakla 1 viyadüğü şehre kazandıran Büyükşehir, trafik akışında tıkanan bölgelere dokundu. Yaklaşık 18 milyon liraya mal edeceği Yeşilvadi Bulvarı ile 10’uncu Cadde Kesişimi Kavşağı inşaat çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir, ulaşımda yaşanan sıkıntıları bertaraf edecek, Gazianteplilere derin bir nefes aldıracak.

5 mahalleyi birbirine bağlayacak iki katlı köprülü kavşak, 532 adet fore kazıktan oluşacak. Kavşakta, 27 metre uzunluğunda 195 adet kiriş bulunacak. 800 metre uzunluğundaki köprünün 200 metresini kapalı kesitle geçecek araçlar, alt kattan battı çıktı yaparak transit geçecek, üstten ise göbekten dönecek.
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