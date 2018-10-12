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12 Ekim 2018 Cuma 17:47

Kreş ve Anaokulu personeline yangın eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü personellerine GAÜN Sivil Savunma Uzmanlığı birimi tarafından yangın eğitimi verilerek, yangın tatbikatı yapıldı.GAÜN Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından yangınlara karşı önleyici...

Kreş ve Anaokulu personeline yangın eğitimi
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü personellerine GAÜN Sivil Savunma Uzmanlığı birimi tarafından yangın eğitimi verilerek, yangın tatbikatı yapıldı.

GAÜN Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından yangınlara karşı önleyici ve söndürücü tedbirlerin alınması amacıyla, düzenleneneğitim etkinlikleri kapsamında yangın öncesi, esnası ve sonrasında tedbir, önlem ve müdahale yöntemleri konularında Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü personellerine yangın eğitimi verildi. Eğitim, alanda yangın tatbikatı yapılarak tamamlandı. Sivil Savunma Uzmanı T. Hanife Eyyüp, GAÜN hizmet binalarında çıkacak yangınları önleme, yangından korunma ve müdahale yöntemleri hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesi amacıyla Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından birim bazında eğitimler düzenlendiğini belirtti.

Eyyüp, “Bu eğitimlerin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerini almak ve aldırmaktır” diye konuştu.

Eğitimde yangın söndürme teknikleri ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı ile ilgili konularda bilinmesi gereken hususların, alanda yangın tatbikatıyla ateş yakılarak uygulamalı olarak anlatıldı.

Sivil Savunma Uzmanı T. Hanife Eyyüp tarafndan verilen eğitimde; dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana gelen yangınlara karşı kurum personellerimize, yangına karşı hazırlıklı olmaları amacıyla yangın anında izlenmesi gereken harekat tarzı, yangın sınıfları, yangınlara karşı uygulanacak müdahale yöntemleri, kaçış yolları, tahliye, söndürme sistemleri, ihbar ve alarm sistemlerine ait tedbirler gibi konularda bilinmesi gereken hususlar anlatıldı.
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