Kupa finalinde ayyıldızlı coşku

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 6. Geleneksel Orta Okullar Arası 23 Nisan Basketbol Kupasının ödül töreninde ay-yıldızlı coşku yaşandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 6. Geleneksel Orta Okullar Arası 23 Nisan Basketbol Kupası ve Minikler Şenliği’ne katılan 26 farklı okuldan 400’e yakın sporcu öğrenci arasında 43 zorlu müsabakanın ardından kategorilerinde dereceye girmeye hak kazanan sporcular, final günü boyunca birbirlerine destek vererek birlik ve beraberlik görüntüsü çizdi.

Potada 7 günlük mesainin ardından kupa sevinci yaşayan basketbolcular, ettikleri dereceleri bir yana bırakıp parke üzerinde omuz omuza verdi. Sporcular lay-yıldızlı bayrakların gölgesinde bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

"Şampiyonlar kupanın anlamına yakışır şekilde yarıştı"

Geleneksel Orta Okullar Arası 23 Nisan Basketbol Kupası’nın ödül töreninde konuşma yapan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, organizasyona katılan tüm sporcu öğrencilerin saha içi ve saha dışınca çizdikleri fair play tablosuyla şampiyon unvanını hak ettiklerini söyledi. Özkeçeci, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ile işbirliği içerisinde düzenlediğimiz 6. Geleneksel Orta Okullar Arası 23 Nisan Basketbol Kupası ve Minikler Şenliği’ne katılan 26 farklı okuldan 400’e yakın sporcu öğrencimizi gönülden kutluyorum. Organizasyon esnasında aynı zamanda TBF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’nca bölgesel hakem kampı gerçekleştirildi. 17 klasman adayı hakemimiz oynanan 43 müsabakanın idaresini başarıyla sağladı. Organizasyona katılım sağlayan tüm okullarımıza teşekkür ediyorum. 7 gün boyunca dostça yarışan birlik ve beraberlik tablosu çizen sporcularımız istisnasız şampiyonluk unvanını hak ettiler. Bundan sonraki spor hayatlarında tüm dev adamlarımıza ve potanın perilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.