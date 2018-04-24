GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 15:25

Kupa finalinde ayyıldızlı coşku

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 6. Geleneksel Orta Okullar Arası 23 Nisan Basketbol Kupasının ödül töreninde ay-yıldızlı coşku yaşandı.23 Nisan...

Kupa finalinde ayyıldızlı coşku
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 6. Geleneksel Orta Okullar Arası 23 Nisan Basketbol Kupasının ödül töreninde ay-yıldızlı coşku yaşandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 6. Geleneksel Orta Okullar Arası 23 Nisan Basketbol Kupası ve Minikler Şenliği’ne katılan 26 farklı okuldan 400’e yakın sporcu öğrenci arasında 43 zorlu müsabakanın ardından kategorilerinde dereceye girmeye hak kazanan sporcular, final günü boyunca birbirlerine destek vererek birlik ve beraberlik görüntüsü çizdi.

Potada 7 günlük mesainin ardından kupa sevinci yaşayan basketbolcular, ettikleri dereceleri bir yana bırakıp parke üzerinde omuz omuza verdi. Sporcular lay-yıldızlı bayrakların gölgesinde bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

"Şampiyonlar kupanın anlamına yakışır şekilde yarıştı"

Geleneksel Orta Okullar Arası 23 Nisan Basketbol Kupası’nın ödül töreninde konuşma yapan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, organizasyona katılan tüm sporcu öğrencilerin saha içi ve saha dışınca çizdikleri fair play tablosuyla şampiyon unvanını hak ettiklerini söyledi. Özkeçeci, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ile işbirliği içerisinde düzenlediğimiz 6. Geleneksel Orta Okullar Arası 23 Nisan Basketbol Kupası ve Minikler Şenliği’ne katılan 26 farklı okuldan 400’e yakın sporcu öğrencimizi gönülden kutluyorum. Organizasyon esnasında aynı zamanda TBF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’nca bölgesel hakem kampı gerçekleştirildi. 17 klasman adayı hakemimiz oynanan 43 müsabakanın idaresini başarıyla sağladı. Organizasyona katılım sağlayan tüm okullarımıza teşekkür ediyorum. 7 gün boyunca dostça yarışan birlik ve beraberlik tablosu çizen sporcularımız istisnasız şampiyonluk unvanını hak ettiler. Bundan sonraki spor hayatlarında tüm dev adamlarımıza ve potanın perilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku