Lezzet tarifleriyle gelen ‘ustalık’

Şehitkamil Belediyesi, açtığı pastacılık kursunda; pasta, kurabiye ve çeşitli hamur işlerinin püf noktalarıyla ilgili bilgiler veriyor. Mesleki eğitimlere yönelik kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, öğrendikleri bilgiler ışığında isterlerse işletme açıyor isterlerse de sevdikleri için lezzetli ikramlar hazırlıyorlar.

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokalinde açılan Temel Pastacılık Kursu, kadınların daha lezzetli pastalar yapabilmelerine olanak sağlıyor. Kadınlar, pasta yapımında önemli püf noktaları, eğitmenlerden uygulamalı olarak öğreniyor. Bir yandan lezzetli pasta yapımını öğrenen kadınlar diğer yandan da kurs ortamındaki arkadaşlıklarıyla sosyalleşebilme olanağı buluyor.

İşletme sahibi olmaları için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla verilen eğitimler sonunda kendi işletmelerini açarak ekonomik özgürlüklerini elde edebiliyor. İşletme açmayan kadınlar ise aile üyeleri ve misafirleri için birbirinden lezzetli pasta çeşitleri yapabiliyor.

Temel Pastacılık Kursu’na katılan kadınlar, sağlanan olanakların kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Yeni bilgiler öğrenerek lezzetli ürünler yaptıklarını dile getiren kadınlar, evde boşa zaman geçirmek yerine faydalı bilgiler öğrendiklerini ifade etti. Sağlanan imkanların yeni kariyer planlamaları yapmalarına da zemin oluşturduğunu belirten kadınlar, lezzet yolculuklarının nasıl başladığını anlattı.

Tüm ev kadınları ücretsiz yararlanabilir

Kendini geliştirmek isteyen herkesi kurslara beklediklerini aktaran Hanımlar Lokali Pastacılık Kursu Eğitmeni Tuğba Tunalı, “Büblülzade ve Hanımlar Lokali olmak üzere iki sosyal tesisimizde pastacılık kursu veriyoruz. Toplamda 100 kursiyerimiz pastacılık kursuna geliyor. Kursiyerlerimiz haftanın bir günü kursumuza gelerek burada yaş pasta, kuru pasta, kurabiye ve çeşitli hamur işlerini öğreniyorlar. Kursiyerlerimiz pasta eğitiminin yanında burada hoş ve güzel vakit de geçiriyorlar. Kursiyerlerimiz; arkadaşlık ortamı kuruyorlar, pasta hakkında teknik bilgiler alıyorlar, bildiklerini bir biriyle paylaşarak hoş ve güzel vakit geçiriyorlar. Buradan tüm ev hanımlarımıza da sesleniyoruz, kursumuza gelerek ücretsiz bir şekilde bu kurstan faydalanabilirler” şeklinde konuştu.

Çok kaliteli vakit geçiriyoruz

Yeni bilgiler öğrenmek için kursa başladığını kaydeden kursiyer Büşra Özen, “Öncelikle Şehitkamil Belediyesine bizler için böylesine güzel bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyoruz. Burada pasta yapımı öğreniyoruz, pastaların yapımında kullanabileceğimiz çok güzel teknik bilgiler öğreniyoruz. Gerçekten burada çok güzel bir ortam var. Hem yardımlaşıyoruz hem de bir birimizden çok güzel şeyler öğreniyoruz. Hocamız, engin bilgilerini bizimle paylaşıyor. Daha güzel pasta nasıl yapılır, bunun eğitimini alıyoruz. Bizler için çok faydalı bir kurs oluyor ve çok kaliteli vakit geçiriyoruz. Bizler için her türlü desteğini sunan hocamıza ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Şehitkamil Belediyemize bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.