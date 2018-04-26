Makine halı Fuarından Karmen Halı’ya yoğun ilgi

Gaziantep’te düzenlenen Makine Halısı Fuarı’nda Karmen Halı yoğun ilgi gördü.

Dünyanın, makine halısında lider şehri olan Gaziantep’te 24-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen fuarda 195 firma stant açtı. Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ve yaklaşık 10 farklı ülkeden 35 yabancı firmanın yer aldığı fuara Türkiye’den ise 160 firma katıldı. Fuara katılan firmalardan 122’si ise Gaziantepli firmalardan oluşurken, fuara yoğun ilgi oluyor. Fuarın en dikkat çeken firmalardan biri ise Karmen Halı oldu. Yeni koleksiyonlarını fuar ziyaretçileriyle buluşturan Karmen Halı, farklı stant tasarımı ve yeni koleksiyonlarıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yeni model ve tasarımları ile ziyaretçilerin dikkatle incelediği Karmen halı, kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam edeceği açıklandı. Fuarda ziyaretçilere bilgi veren firma yetkilileri, estetik ve zarafetin buluştuğu yeni koleksiyonlarıyla her evin en özel aksesuarı olmayı hedeflediklerini kaydetti.