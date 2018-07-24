Medeniyetler Beşiği Gaziantep’in Festival Heyecanı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali, 20-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan festivalde, Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Gaziantep’e özgü lezzetleri tatma fırsatı bulacak.

Şehir, topyekün festivale hazır

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le “Gelenekten Geleceğe, Yerelden Evrensele” anlayışı şehri sardı, mutfağıyla markalaştı. Şahin’in gayretleriyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) fark oluşturan Şehirler Ağı’nda 116 şehir arasında yer almayı başaran Gazi şehir, yine ulusal ve uluslararası alanda ses getirecek özel bir etkinliğe hazırlanıyor. Güney Doğu Anadolu’nun incisi, Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), ilçe belediyeler ve ilgili kurumların katkılarıyla zengin mutfağını ve kültürel zenginliklerini yerelden evrensele taşıyacak. Gaziantep’in UNESCO unvanlı mutfağı, ülkenin dört bir yanından katılımın sağlanacağı gastronomi festivalinde değerlendirilecek. Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali, yeme-içme sektörünün ileri gelenlerinin yanı sıra ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerine unutamayacağı bir gastronomi deneyimi yaşatacak. Yerel ürünlerin tercih edilerek oluşturulan Antep Mutfak Kültürü, görkemli festivalle global bir vizyona kavuşacak. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şeflerin ve yerli üreticilerin bir araya gelerek Gaziantep’e özgü lezzetleri yorumlayacağı festivale, yerel halkla birlikte farklı bölgelerden de yoğun bir katılım bekleniyor.

Antep kültürü deneyimlenecek

Mezopotamya ve Akdeniz’in birleştiği bereketli topraklarda var olduğu ilk günden itibaren birbirinden farklı çok sayıda uygarlığı bağrından çıkartan Gaziantep, sahip olduğu zengin kültürel mirasla adını tüm Dünya’ya duyuran seçkin illerin başında yer alıyor. Gaziantep’te gerçekleştirecek olan uluslararası ölçekteki gastronomi festivaline katılacak yerli yabancı misafirler, kendine has Antep kültürünü ve misafirperverliğini deneyimleyecek. Yöresel lezzetlerin tadılacağı, yerel üreticilerin coğrafi işaretli ürünlerle hazırladığı tatların tanıtılacağı Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali’nde, Antep mutfağı yeniden yorumlanacak. Gaziantep’le özdeşleşen fıstıklı baklava, katmer, Beyran çorbası, Firik pilavı, kuru dolma ve envai çeşit kebap çeşidi, Michelin yıldızlı Dünyaca ünlü şefler tarafından tadılacak.