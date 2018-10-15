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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:52

Medical Park Hastanesi’nden meme kanseri semineri

Medical Park Gaziantep Hastanesi ve Yeni Yaşam Hematoloji ve Onkoloji Hastalaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Ayı kapsamında farkındalık semineri gerçekleştirildi.Medical Park Gaziantep Hastanesi, Medical...

Medical Park Hastanesi'nden meme kanseri semineri
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Medical Park Gaziantep Hastanesi ve Yeni Yaşam Hematoloji ve Onkoloji Hastalaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Ayı kapsamında farkındalık semineri gerçekleştirildi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Medical Onkoloji Bölümü Doç. Dr. Mustafa Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte kanser hastaları ve hasta yakınları da yer aldı. Meme Kanseri’nin her yönüyle konuşulduğu etkinlikte meme kanserinde erken tanının tedavi başarısını artırdığını ifade eden Doç.Dr. Mustafa Yıldırım, “Kadınlar kendilerini ihmal etmemeli. Göğüste elle muayene bulguları bizim için çok önemli. Belirli periyotlarla bu muayeneyi her kadın yapmalı. Erken tanı, tedavi başarısını hastalıktan hayatta kalma şansını ve yapılacak cerrahinin tedavi boyutunu etkileyen çok önemli bir etkendir” dedi.

Yıldırım, kanserin sadece tedavi sürecinin değil, tedavi sonrası rehabilitasyon sürecinin de çok önemli olduğunu ve kesinlikle destek alınmasını gerektiğini de belirtti.

Katılımın yoğun olduğu "Meme Kanseri Farkındalık Semineri"ne hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra, Medical Park Gaziantep Hastanesi hekim ve personelleri de destek verdi.
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