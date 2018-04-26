GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 15:20

Medical Parkta makyaj fırçaları konuştu

Medical Park Gaziantep Hastanesi ve Dünyaca ünlü Mac Cosmetics firması, kadın doktorlara Makeup Workshop’u düzenledi.Hastanede görev yapan kadın doktorlar, günlük hayat koşuşturmalarına kısa bir mola vererek, makeup artistler tarafından kendilerine...

Medical Parkta makyaj fırçaları konuştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Medical Park Gaziantep Hastanesi ve Dünyaca ünlü Mac Cosmetics firması, kadın doktorlara Makeup Workshop’u düzenledi.

Hastanede görev yapan kadın doktorlar, günlük hayat koşuşturmalarına kısa bir mola vererek, makeup artistler tarafından kendilerine uygun, pratik ve trend makyaj tekniklerini öğrendi. Medical Park Gaziantep Hastanesi, iş hayatlarındaki başarılı çalışmalarının yanı sıra özel hayatlarında kendilerine vakit ayıran kadın doktorlarına motivasyon artırıcı ve eğlenerek stres atmasını amaçlanan etkinlik kadın doktorlar tarafından yoğun ilgi gördü. Hekimlerin keyifli dakikalarına şahit olan Mac Cosmetics mekeup artistler Sevgi Nacaroğlu, Nesrin Kaplan, Selma Erdem Makeup Workshop’a organizasyona destek veren Medical Park Gaziantep Hastanesine teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku