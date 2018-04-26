Medical Parkta makyaj fırçaları konuştu

Medical Park Gaziantep Hastanesi ve Dünyaca ünlü Mac Cosmetics firması, kadın doktorlara Makeup Workshop’u düzenledi.Hastanede görev yapan kadın doktorlar, günlük hayat koşuşturmalarına kısa bir mola vererek, makeup artistler tarafından kendilerine...

Medical Park Gaziantep Hastanesi ve Dünyaca ünlü Mac Cosmetics firması, kadın doktorlara Makeup Workshop’u düzenledi.

Hastanede görev yapan kadın doktorlar, günlük hayat koşuşturmalarına kısa bir mola vererek, makeup artistler tarafından kendilerine uygun, pratik ve trend makyaj tekniklerini öğrendi. Medical Park Gaziantep Hastanesi, iş hayatlarındaki başarılı çalışmalarının yanı sıra özel hayatlarında kendilerine vakit ayıran kadın doktorlarına motivasyon artırıcı ve eğlenerek stres atmasını amaçlanan etkinlik kadın doktorlar tarafından yoğun ilgi gördü. Hekimlerin keyifli dakikalarına şahit olan Mac Cosmetics mekeup artistler Sevgi Nacaroğlu, Nesrin Kaplan, Selma Erdem Makeup Workshop’a organizasyona destek veren Medical Park Gaziantep Hastanesine teşekkür etti.