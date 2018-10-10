GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:08

Medicalpark’tan stres yönetimi semineri

Medical Park Gaziantep Hastanesi, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı sebebiyle Unilever Gaziantep Bölge Müdürlüğü yönetici ve personellerine seminer gerçekleştirdi.Medical Park Gaziantep Hastanesi, Unilever Gaziantep Bölge Müdürlüğü çalışanlarına...

Medicalpark'tan stres yönetimi semineri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Medical Park Gaziantep Hastanesi, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı sebebiyle Unilever Gaziantep Bölge Müdürlüğü yönetici ve personellerine seminer gerçekleştirdi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Unilever Gaziantep Bölge Müdürlüğü çalışanlarına Psikiyatri Bölümü Uzm.Dr. Neslihan Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı ‘’Ruh Sağlığı ve Stres Yönetimi’’ konu başlıklı seminer düzenledi.

Uzm. Dr. Neslihan Şahin ‘’Kişinin ruh sağlığını, dolayısı ile aile ve sosyal yaşamını bu denli etkileyebileceğinden iş stresini önleme konusunda bazı baş etme yolları kullanılması ve gerekirse profesyonel yardım alınması gereklidir. Bazen alınacak basit önlemler gelişebilecek büyük sorunları önlemede etkin olur’’ şeklinde konuştu.

İş yaşamında stresle baş etmenin yolları hakkında bilgi verilen seminer, çalışanların sorularının cevaplanmasıyla son buldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku