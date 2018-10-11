Meşhur Araban sarımsağı ile umutlar da yeşerdi

Araban Ovası’nda meşhur Araban sarımsağı ile birlikte iki yıldır düşük fiyat yüzünden mağdur olan üreticilerin umutları da yeşermeye başladı.Son iki yıldır Araban Ovası’ndaki 40 bin dönüm ve üzerinde dikimi yapılan Araban sarımsağı...

Araban Ovası’nda meşhur Araban sarımsağı ile birlikte iki yıldır düşük fiyat yüzünden mağdur olan üreticilerin umutları da yeşermeye başladı.

Son iki yıldır Araban Ovası’ndaki 40 bin dönüm ve üzerinde dikimi yapılan Araban sarımsağı üretim fazlalığı yüzünden düşük fiyatı ile üreticisini üzerken, bu yıl 8 bin dönüm civarında dikimi gerçekleşti. Sarımsakların yeşermesiyle birlikte üreticilerin de yüksek fiyat umutları yeşermeye başladı.

Yeşeren sarımsak tarlalarında incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, "Araban ilçesine bağlı Köklüce, Körhacıobası, Fakılı, Eskialtıntaş, Ziyaret, Yolveren, Dağdancık, kırsal mahallelerindeki sarımsak üretimi yapılan tarım arazilerimizde son iki yıldan beri 40 bin dönüm ve üzerinde gerçekleşen meşhur Araban sarımsağında üretim fazlalığı yüzünden üretilen sarımsakların düşük fiyatla satılması nedeniyle üreticilerimiz mağdur olmuştu. Ağustos ayının ilk haftasında dikimine başlanan ve yeşermeye başlayan Araban sarımsağı Eylül ayının ilk haftasında 10-15 santimetreye ulaştı. Üreticilerimizin bin bir emek ve masrafla yetiştirilmeye devam ettikleri sarımsakta, bu yıl bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini bekliyoruz. Ayrıca bu yıl değerinde bir rakamla satarak, emeklerinin karşılığını almalarını diliyorum. Yeşeren sarımsaklarla birlikte, oda başkanı olarak benim ve üreticilerimizin de bu yöndeki umutlarımızı yeşertti’’ şeklinde konuştu.