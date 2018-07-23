Meslek Seçim Sürecinde Bilimsel Yaklaşım ‘’METE’’

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Arş. Gör. Ahmet Ayaz, meslek seçim sürecinde olan üniversite adaylarına yol gösterecek açıklamalarda bulundu.

Meslek seçiminin bilimsel bir şekilde yapılması gerektiğini söyleyen ve bu konuda uzman görüşü alınmasının önemini dile getiren Ayaz, adaylara HKÜ Kariyer Merkezinin geliştirdiği “Mesleki Eğilim Tercih Envanteri (METE)” hakkında da bilgi verdi.

“Meslek seçimi tüm hayatınızı etkiler”

İnsanın yaşamında verdiği en büyük kararlardan birinin kariyer veya mesleki karar olduğunu söyleyen Ahmet Ayaz, “Kariyer kararı aslında insanın doğumundan itibaren şekillenmeye başlar. Bebekliğimiz, çocukluğumuz, ergenliğimiz, yetişkinliğimiz ve yaşlılığımız boyunca farklı kararlar alırız ve bu kararlar hayatımızı farklı yön ve şiddette etkiler. Meslek seçimimiz yaşayacağımız şehirden, evleneceğimiz insana, çocuklarımızın eğitim alacağı okuldan, birlikte zaman geçireceğimiz arkadaşlarımıza dek tüm hayatımızı etkilemektedir. Meslek seçiminin öneminin farkında olmak tam da mesleğimize karar vereceğimiz bu zaman diliminde bizi iyice stres altına sokmaktadır” dedi.

Mesleği belirlerken nelere dikkat edilmeli

Meslek seçimi yaparken kişinin kararını etkileyen birçok değişken olduğuna dikkat çeken Ahmet Ayaz, “Kendi istekleriniz, ailenizin istekleri, arkadaşlarınız derken hangi mesleğe nasıl karar vereceğiniz çok zorlu ve karmaşık bir süreçtir. Aileniz şüphesiz sizin için en iyisini istiyor, arkadaşlarınızın seçmek istediği popüler bölümler var ve toplum tarafından bazı bölümler çok prestijli görülürken bazı bölümler ise zaman kaybı olarak nitelendiriliyor. Bu süreçte belki de en az sizin görüşleriniz soruluyor. Bu yüzden kendinize; hangi mesleğin eğitimini almak istediğiniz, seçeceğiniz mesleğin size ne kadar uygun olduğu, ilgi ve yeteneklerinize hitap edip etmediği, mesleğin çalışma ortamının size uygunluğu gibi bazı sorular sormanız ve cevabını bulmanız gerekiyor” diyerek bu süreçte öğrencinin kendini tanıması gerektiğini ifade etti.

METE ile kendinizi test edin

Meslek seçim sürecinde öğrencilerin sorularına cevap bulmak amacıyla HKÜ Kariyer Merkezi tarafından, METE (Mesleki Eğilim Tercih Envanteri) adında bir test geliştirildiğini söyleyen Ahmet Ayaz, “Oldukça hızlı doldurulabilen ve pratik olan bu test ilgilerinizi ve kişilik özelliklerinizi ölçerek size uygun olan meslekler hakkında önerilerde bulunuyor. www.mete.hku.edu.tr adresinden ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz test tüm Türkiye’nin kullanımına açıktır. METE ilgilerinizi ve kişilik özelliklerinizi bilimsel olarak belirleyen, bu özelliklere uygun meslekleri size ‘’öneri’’ olarak sunan bir programdır. Unutmamalıyız ki meslek seçiminde kendi özelliklerimizi nesnel olarak görmek ve değerlendirmek bu zorlu karar sürecinde elimizi çok güçlendirecektir. METE bizim için meslek önerilerinde bulunsa da bu mesleklerin bir öneri olduğunu unutmamak gerekir. Bu sonuçları bir uzman ile tartışmanız özellikle önem arz etmektedir” diye konuştu.