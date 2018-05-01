MHP İl başkanlığından istifa eden Muhittin Taşdoğan adaylığını açıkladı

24 Haziranda yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesi aday olmak isteyenlerin parti teşkilatları ve kamu kurumlarındaki istifaları devam ederken MHP Gaziantep İl Başkanlığından istifa eden Muhittin Taşdoğan, milletvekili...

24 Haziranda yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesi aday olmak isteyenlerin parti teşkilatları ve kamu kurumlarındaki istifaları devam ederken MHP Gaziantep İl Başkanlığından istifa eden Muhittin Taşdoğan, milletvekili aday adaylığını açıkladı.

İl Başkanlık görevini Muzeffer Çelik’e bırakan Muhittin Taşdoğan, parti binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adaylığını açıkladı. Taşdoğan, "Beş yıldır davamıza ve liderimize sadakatle çalışmalar yürüttük, hiçbir şeyden kaçmadık ve hiçbir zaman yılmadık. Önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde de başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ilkeleri, prensipleri ve düşüncelerinin ışığında, genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin yol arkadaşı olabilme şerefine ulaşmak için, ülkemizin ve Gaziantep’imizin sorunlarına çözüme kavuşturabilmek için milletvekili aday adayıyım” dedi.

"Erdoğan’ı destekleyeceğiz"

Haziran ayında yapılacak seçimlerin ülkemizin selameti için çok önemli olduğunu vurgulayan Taşdoğan, “Bu seçimler iç ve dış tehditlerin gölgesinde bırakılmaya çalışılan ülkemiz için son derece önem arz ediyor. O nedenle biz bu seçimde iki oy kullanacağız. Birincisinde 15 Temmuz’dan çıkardığımız sonuçlar, yeni kapıda yakaladığımız ruhla liderimiz Devlet Bahçeli’nin yolunda, Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz. İkincisinde ise milletvekillği seçiminde yerli ve milli duruşun gür sesi Milliyetçi Hareket Parti’mizi zirveye çıkaracağız" şeklinde konuştu.

"Gaziantep’te zafer kazanacağız"

Bu dönemin 27. Milletvekili seçim dönemi olduğunu anımsatan Taşdoğan, “27. Dönem Gaziantep için anlamlı bir dönemdir. Bu dönemi anlamlı kılan 27 rakamından çok, Gaziantep’te kazanacağımız zaferin müjdecisi olmasıdır. Ben de bir Gaziantep sevdalısı olarak bu zaferi partime, dava arkadaşlarımı, hemşehrilerime yaşatmak için Gaziantep aday adayıyım” diye konuştu.