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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:29

MHP İl yönetimi teşkilatla buluştu

MHP Gaziantep İl yönetimi teşkilatla bir araya geldi.MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik ve ilçe başkanları teşkilatla bir araya gelerek 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Seçimlerde çok çalışacaklarının altını çizen İl Başkanı...

MHP İl yönetimi teşkilatla buluştu
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MHP Gaziantep İl yönetimi teşkilatla bir araya geldi.

MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik ve ilçe başkanları teşkilatla bir araya gelerek 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Seçimlerde çok çalışacaklarının altını çizen İl Başkanı Muzaffer Çelik, partimizi bir adım daha öne götürmek üzere hep beraber mücadele edeceğiz. Çok kritik olan bu seçimde partimizi en uc noktaya taşımak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu mücadelede her ülkücü ve her partiliye sonuna kadar ihtiyacımız var” diye konuştu.
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