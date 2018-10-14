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14 Ekim 2018 Pazar 16:20

MHP’den Ermeni soykırım iddialarını yeniden gündeme getiren kitaba tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Ümit Kurt adlı yazarın Antep 1915 Soykırım ve Failler isimli kitabına tepki göstererek, "Kitapta kentimizin şanlı tarihini kasıtlı karalama ve iftira atma çalışmaları...

MHP'den Ermeni soykırım iddialarını yeniden gündeme getiren kitaba tepki
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Ümit Kurt adlı yazarın Antep 1915 Soykırım ve Failler isimli kitabına tepki göstererek, "Kitapta kentimizin şanlı tarihini kasıtlı karalama ve iftira atma çalışmaları tespit etmiş bulunmaktayız" dedi.

MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik, yazarın kitabında soykırım iddiaları ile Gaziantep’in şanlı tarihine kasıtlı olarak leke sürmeye çalıştığını öne sürerek, "21 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan Ümit Kurt adlı yazarın ‘Antep 1915’ adlı kitabında Gaziantepimizin şanlı tarihini kasıtlı ve bilinçli olarak karalama ve iftira atma çalışmaları tespit etmiş bulunmaktayız. Burada sözde yazarın belli ki, bir yerlerden talimat almak suretiyle veya kendisini gündeme taşıma amacı ile bu işe giriştiğini düşünmekteyiz. Çünkü milli mücadelesi ve insanlığı dünya medeniyet tarihine örnek olmuş bir şehrin ve halkının bu çirkin ithamlarla suçlanması kesinlikle iyi niyetli olarak ifade edilemez. Türk milleti ve kadim Türk şehri Gaziantep şerefli tarihi boyunca bugünlerde kendisine sığınan halka kucak açtığı gibi her zaman mazlumun yanında yer almış ve korumuştur" dedi.

Türk araştırmacı ve akademisyenlere davet

Çelik, Gazi şehrin şanını zedelemeye çalışan kitaba destek verenlerin de vicdanlarının sesini dinlemesi gerektiğini ifade etti. Türk araştırmacı ve akademisyenlere de soykırım iddialarını araştırmaları için çağrıda bulanan Çelik, "Şehrimizi bu kitap vesilesi ile lekelemek isteyen karanlık odaklar kendilerindeki suçları başkalarına mal etme çabası içerisindedirler. Söz konusu kitabın ‘teşekkür’ kısmında sözde yazara destekle katkılar sunan kurum, kuruluş ve kişiler bu art niyetli iftira çalışmasına destek oldukları için kendilerini öz eleştiriye çekmeleri ve vicdanlarını dinlemelidirler. Zira onları tarih ve o dönemlerde zulme uğramış Müslüman Türk halkı vicdanında yargılayacaktır. Tarih alanında uzmanlaşmış ve kendisini ispatlamış milli benliği sağlam Türk araştırmacılarını ve akademisyenlerini bu konuda göreve davet ediyorum. Mesleki bilgileri ve sorumluluklarını Türk milletinin ve Gazi şehrimizin geleceği için ortaya koymaları gerekmektedir. Ayrıca bu yazarın da bilinçli olarak bir şehri ve halkını karaladığından dolayı suç işlediğini düşünmekteyim. Bu konu hakkında yıllar önce yayınlanan kitapları ile gerçekleri milletimize aktarma hizmetini yerine getiren saygıdeğer Necdet Sevinç ve Mitat Enç beyleri de rahmetle yad etmek sureti ile kıymetlerini tekrar anlamamız gerektiğini hatırlatmayı borç bilirim" diye konuştu.
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