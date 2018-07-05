GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:18

MHP’li vekilden çocuk istismarına idam çağrısı

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, çocuk istismarına karşı idam yasasının çıkarılması için çağrıda bulundu.Gaziantep MHP Milletvekili Sermet Atay, Nurdağı ilçesinde sivil toplum kuruluşlarına yönelik yaptığı ziyarette çocuk istismarı...

MHP'li vekilden çocuk istismarına idam çağrısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, çocuk istismarına karşı idam yasasının çıkarılması için çağrıda bulundu.

Gaziantep MHP Milletvekili Sermet Atay, Nurdağı ilçesinde sivil toplum kuruluşlarına yönelik yaptığı ziyarette çocuk istismarı ile ilgili yaptığı açıklamada, çocuk istismarına karşı idam yasasının çıkarılması için tüm milletvekillerine çağrıda bulundu. Gelinen noktada çocuk istismarına karşı sert tedbirler alınmasının kaçınılmaz olduğunu savunan Atay, "Gereken tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekir. Bu gün gelinen noktada en sert tedbirlerin alınması gerekir. Alınacak tedbirler arasında bizce bu yöndeki suçları da kapsayacak idam ile ilgili kanunun hazırlanması lazım. İdam yasası meclise gelirse MHP olarak, bizden tam destek. Tüm milletvekilleri de desteğini vererek, sorunun büyümeden çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü insanların büyük bir bölümü bizimle aynı düşünüyor" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku