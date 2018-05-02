Milletvekili Aday Adayı Çelik, seçim çalışmalarına Araban’dan başladı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Aday Adayı Ahmet Çelik, seçim çalışmalarına kendi memleketi olan Araban ilçesinde AK Parti Araban İlçe Başkanlığını ziyaret ederek başladı.Gaziantep’in, iş ve siyaset dünyasının yakından tanıdığı...

AK Parti Gaziantep Milletvekili Aday Adayı Ahmet Çelik, seçim çalışmalarına kendi memleketi olan Araban ilçesinde AK Parti Araban İlçe Başkanlığını ziyaret ederek başladı.

Gaziantep’in, iş ve siyaset dünyasının yakından tanıdığı yardımsever kişiliğiyle tanınan Arabanlı iş adamı AK Parti Gaziantep Milletvekili Aday Adayı Ahmet Çelik seçim çalışmalarına kendi memleketi olan doğup büyüdüğü Araban ilçesine gerçekleştirerek AK Parti Araban İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Kalabalık toplulukla birlikte geldiği Araban ilçesinde AK Parti Araban İlçe Başkanlığını ziyaret eden Ahmet Çelik, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve parti yönetimi ile bir araya geldi. Görüşmede destek isteyen Çelik’e Belediye Başkanı Özdemir ve İlçe Başkanı Kasney’e, hayırlı olsun temennisinde bulundu.Çelik ve Kasney, AK Parti’den milletvekilliği adaylığı için müracat eden sayısının oldukça fazla olduğunu belirterek, Çelik’in de Arabanlı olduğunu hatırlatarak, aday adaylığının sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Çelik de, yaklaşık 28 yıl eğitim hizmetleri içerisinde yer aldığını, 15 yıldan bu yana da inşaat sektörü içerisinde bulunduğunu belirterek, eğitim, iş ve siyaset dünyasında yer aldığını ifade etti. Siyasette aktif hale gelerek tecrübelerini bölge ve ülke menfaati için paylaşmak istediğini de sözlerine ekleyen Çelik, adaylık için Belediye Başkanı Özdemir ve İlçe Başkanı Kasney’den destek istedi.

Ahmet Çelik Kimdir?

Bölgede yardımsever iş adamı kişiliği ile tanınan Ahmet Çelik, As Çelik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı ile birlikte Yeni Dünya Vakfı Gaziantep İl Temsilcisi, MÜSİAD Gaziantep Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor. Yardımsever eğitimci ve iş adamı olan Ahmet Çelik, evli ve 5 çocuk babası.

1968 yılında Araban ilçesi Hisar kırsal mahallesinde doğan Çelik, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Ahmet Çelik, yaklaşık 28 yıl eğitim hizmetleri içerisinde yer aldı