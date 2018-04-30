Milletvekili Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm emekçilerin gününü kutladı.Milletvekili Erdoğan mesajında, “1 Mayıs, işçilerin ve tüm emekçilerin demokratik haklarını...

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm emekçilerin gününü kutladı.

Milletvekili Erdoğan mesajında, “1 Mayıs, işçilerin ve tüm emekçilerin demokratik haklarını ve isteklerini gündeme taşıdıkları bir gün olarak kutlanmaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ nün Ak Parti hükümeti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunlaşarak yürürlüğe girmesinin haklı gururunu yaşamaktayız. Hükumet olarak, kendi gelenek, kültür ve medeniyetimizden aldığımız ilhamla, milletimizin bizi iktidara taşıdığı günden bu yana emekçilerimizin ve tüm çalışan kesimin yanında olduk. Emekleri ve alın terleriyle, ülkemizin ilerlemesinde, refah düzeyinin yükselmesinde önemli pay sahibi olan işçi ve emekçilerimizin, haklarını ararken gösterecekleri demokratik ve barışçı tavır, demokrasimizin gelişmesi bakımından da büyük önem taşımaktadır. Tarımda, sanayi ve teknolojide, sağlıkta, hizmet sektöründe ve hayatın her alanında üretenler sayesinde toplumların refah düzeyleri yükselmektedir. Ülkemizin refahına hizmet eden emek sahiplerinin haklarının geliştirilmesi ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi temel hedefimizdir. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sevginin barışın günü olmalıdır. Herkesin katılımıyla demokrasimize büyük katkılar sağlayacağını ümit ettiğim bu günün tüm emekçilerimize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.