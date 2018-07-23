Milletvekili Koçer’den Basın Bayramı mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçer, “Düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı durumunda bulunan basın, demokrasimizin vazgeçilmez en önemli kurumlarından biridir. Basın, haberdar etme görevinin yanı sıra toplumu bilgilendirmekte bu nedenle sahip olduğu rol son derece önemlidir. Bugün, basının görevi sadece haber alma-verme görevinin çok üstündedir. Teknolojinin hızla gelişip yaygınlaştığı günümüzde basın aynı zamanda bilgilenme aracıdır. Görevlerini büyük bir emek ve hassasiyetle yerine getiren, meslek ilkelerine bağlı basın mensuplarımızın ifa ettikleri görev oldukça hassas ve yerine getirilme bakımından oldukça meşakkatlidir. Basında sansürün kaldırılışının yıldönümünde, başta şehrimizde faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve internet televizyonlarımız olmak üzere bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.