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09 Ekim 2018 Salı 12:06

Milletvekili Taşdoğan, sanayici ve esnafı ziyaret etti

Seçimden önce olduğu gibi yoğun çalışma temposunü sürdüren MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan sanayici ve esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’te sanayicilerin...

Milletvekili Taşdoğan, sanayici ve esnafı ziyaret etti
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Seçimden önce olduğu gibi yoğun çalışma temposunü sürdüren MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan sanayici ve esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’te sanayicilerin ve esnafları ziyaret ederek, sorunlarını dinliyor. Yaptıkları çalışmaları da anlatan Milletvekili Taşdoğan, OSB’deki sanayicilerin sorunlarını da bildiklerini ifade ederek, "OSB faaliyet yürüten sanayici ve esnafımız zor günler geçiriyor. Seçim döneminde de seçim bittikten sonra da vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin başında Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) mağduriyeti yer alıyor. Tüm siyasi partilere mensup milletvekilleri de en çok bu konudaki taleplerle karşı karşıyadır. Partimiz ve milletvekillerimiz bu konuda yoğun bir mesai harcıyor. Biz MHP olarak bu sorunun çözümü için elimizden gelenin fazlasını yapmak için çalışıyoruz” dedi.

Taşdoğan daha sonra, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan’ı ziyaret ederek, taksici esnafının sorunlarını dinledi.
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