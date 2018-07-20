Milletvekili Taşdoğan’dan sağlık turizmi vurgusu

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türkiye’nin sağlık turizminde atılım yapacağını söyledi.

MHP Gaziantep Milletvekili ve Sağlık komisyonunda yer alan Muhittin Taşdoğan İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Taşdoğan, Türkiye’nin sağlık turizminde atılım yapacağını söyledi. Milletvekili Taşdoğan, Gaziantep ile ilçeleri arasındaki birçok yolun sıkıntılı olduğunu ve bu yolların genişletilmesi için çalışacaklarını belirtti. Taşdoğan sağlıkta şiddeti önlemek için mücadelelerini arttıracaklarını ifade etti. Mecliste olmanın bir iş değil kutsal bir görev olduğunun altını çizen Milletvekili Taşdoğan, Türkiye’nin birçok yerde mücadele ettiğini ve dolayısıyla profesyonelleşmesi gerektiğini söyleyerek, bedelli askerliğin Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni etti.

“Gaziantep ile İlçeleri bağlayan yollar sıkıntılı”

Gaziantep’i ilçelere bağlayan yolların sıkıntılı olduğunu ifade eden Milletvekili Taşdoğan, “Gaziantep Nizip yolu ölüm yoluna dönüşmüştü. Bu yol çift geliş çift gidiş yolu haline gelmesi için yapım işleri başladı. İnşallah en kısa zamanda biter bunun takipçisi olacağız. Sadece Gaziantep Nizip yolu değil Gaziantep’e bağlanan bütün yollarda sorun var. Dünkü ölümlü kazanın gerçekleştiği Gaziantep-Nurdağı yolunda ilk ölümlü kaza değil, bu yol yaklaşık 67 kilometre uzunluğunda ve bir kısmı ikili yol halindedir. Bu yolun yoğunluğu fazladır. Yılda 50’ye yakın kişi bu yolda yaralanma ve ölümlü kaza geçiriyor. Biran önce bu yolun çift yol yapılması gerekmektedir. Bu yol içinde girişimlerde bulunacağız” dedi.

“Sağlıkta şiddeti önlemek için çalışacağız”

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için çalışacaklarını belirten Taşdoğan, “Bakanımız sektörün içinden gelen sektörü bilen bir bakanımız bu yönden iyi olacağını düşünüyorum. İlk geldiğinde söylemlerine baktığımızda sorunları bildiğini ve çözeceği kanaati bende oluştu. Bütçe komisyonunda sağlıkla ilgili bir çalışma var. Hemşirelerin yıpranma payı olarak biliniyor ama bu bütün sağlık çalışanlarını kapsıyor. Çünkü sağlık çalışanları 24 saat esasına göre çalışıyor. Hem sözlü hem de fiili şiddete maruz kalıyor, her türlü radyasyona maruz kalıyor, hele şiddet üzerinde çok durulması gereken bir konudur. Sözlü yada fiili şiddete maruz kalmayan hemen hemen hiçbir sağlık çalışanı yok. Bu şartlar altında çalışanlara yıpranma payı verilmesi gerekiyordu. İnşallah yakında bu kanunlaşacak ve sağlık çalışanları yıpranma payına kavuşacaklar. Şiddetle ilgili bize düşen vazifeler var, bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Şanlıurfa’da doktor arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyorum. Doktor arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bu son olur” şeklinde konuştu.

“Türkiye Sağlık turizminde atılım yapacak”

Türkiye’nin sağlık turizminde atılım yapacağının altını çizen Milletvekili Taşdoğan, “Sağlık turizmi ile ilgili bir anonim şirket kurmak istiyoruz. Anonim şirket üzerinden bunların bakanlık bünyesinden takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sağlık turizmi açısından Türkiye bir cennettir. Çünkü Avrupa’dan daha kolay sağlık hizmetine ulaşabiliyoruz ve tedavi edici hekimlik noktasında Avrupa’dan daha iyi durumdayız. Ve Avrupa’dan daha ucuz bir durumdayız. Devletimizin çok yatırımı oldu. Özellikle şehir hastaneleri gibi bunun yanında çok sayıda özel hastane yatırımı oldu. Bu yatırımları artık dövüze dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü dünyanın birçok yerinde Türkiye’ye gelmek isteyenler var. bu konuyla ilgili sağlık bakanlığımızın ciddi çalışacağını sağlık turizmi için gelenlerin gidiş ve gelişlerini kolaylaştıracak kanun düzenlemelerinin yapılacağını düşünüyorum” diye konuştu.