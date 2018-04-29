Milletvekili Uzer’den Berat Kandili mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahmet Uzer, mesajında Berat Kandili’ni tekrar idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Ramazan ayının müjdecisi olan Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandili’dir. Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat, Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade etmektedir” ifadelerini kullandı.

Berat Kandili’nin Müslümanlar için önemli bir gece olduğuna vurgu yapan Uzer’in mesajında "Berat Kandili, tüm Müslümanlar için geçmişimizi hesaba çekerek dua ve azimle geleceğimizi yeniden inşa etme imkanı sunan müstesna gecelerden biridir. Bu tür anlamlı gün ve gecelerde birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları daha çok pekişmeli ve birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kalan İslam Alemi tarafından yoğun biçimde yaşanmalıdır. Bu mübarek geceyi fırsat bilerek elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi daha da güçlendirmeliyiz" denildi. Uzer, mesajında “Bu duygu ve düşüncelerle başta Müslüman Alemi’nde olmak üzere dünyanın her yerinde savaşların, acıların, ölümlerin, yıkımların ve her türlü haksızlığın son bulduğu sevgi, barış ve kardeşlik duygularının içten hissedilerek yaşandığı günler diliyor, tüm vatandaşlarımızın mübarek Berat Kandili’ni kutluyorum" ifadelerine de yer verdi.